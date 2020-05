“Fašizam u Srbiji pobijedit ćemo na izborima 21. lipnja”

Shizofrena politička atmosfera koja u Srbiji traje mjesecima kulminirala je ovih dana u koronakrizi. U Srbiji se više ne zna tko je protiv koga, tko koga napada i za što, a pri tome se događaju brutalne uvrede, prijetnje, fizički nasrtaji… Svjedočilo se napadima na zgradu gdje stoluje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada je zamalo došlo i do pucnjave. Na ulazu u Skupštinu Srbije, zastupnici ultranacionalističke političke stranke Dveri fizički su napadali ministre i zastupnike vladajuće stranke pri ulasku u zgradu.

Ne žele na birališta

Najgore je prošao zastupnik Marijan Rističević, koji je bio i kandidat za predsjednika Srbije na jednim od prošlih izbora. Očevici napada medijima su prenijeli da je Rističević tom prilikom udaran šakama, srušen na zemlju, cipelaren…

– Dođi ovamo, smrade jedan, ološu jedan. Dođi da riješimo jednom s tobom, đubre jedno lažljivo, da ti objasnimo neke stvari. Dosta si ti ovdje radio to što si radio, ološu jedan. Narod će ti suditi, lopove kriminalni – samo je dio uvreda koje je predsjednik Dveri Boško Obradović uputio Rističeviću.

Obradović je ministru zdravstva Zlatiboru Lončaru pri ulasku u zgradu poručio da će “ići na robiju”, a zastupnike oporbe pozvao je na pobunu i na obračune. Sve to događa se nakon što je u Srbiji poslije više tjedana ukinuto izvanredno stanje radi pandemije koronavirusa u sklopu kojeg su građani Srbije policijskim satom bili prisiljeni boraviti u kućama i stanovima. Treba znati i da se u Srbiji 21. lipnja održavaju parlamentarni izbori te da je očigledno sve to i zauzimanje što boljih startnih pozicija. Pri tome je još uvijek nepoznato hoće li predstavnici oporbe, predvođeni Savezom za Srbiju, uopće izaći na izbore jer ništa od onoga što su tražili od vladajućih nije ispunjeno.

A, tražili su, između ostalog, uređivanje biračkih popisa kao i mogućnost da mogu na državnoj Radioteleviziji Srbije (RTS) iznijeti svoje ideje i programe. Koliko je politička situacija u Srbiji na rubu ludila govori i to da su poslije fizičkih napada na ulazu u Skupštinu štrajk glađu započeli i zastupnici Dveri tražeći da se uredi situacija u državi, i vladajuće Srpske napredne stranke koji traže da nadležne institucije reagiraju i procesuiraju Obradovića.

– Došlo je vrijeme za pobunu, za obračune. Osam godina netko krši Ustav, ruši sve državne institucije i na svaki način manipulira, ponižava i vrijeđa ovaj narod i državu. Uzeli su nam život, slobodu, financije i institucije. Srušili su sve što je normalno u državi. Bunimo se zato što mi to više nećemo trpjeti – rekao je Obradović.

U intervjuu za dnevni list Danas kazao je da „ne može biti u kilavom Savezu za Srbiju koji nema ideju kako se suprotstaviti aktualnoj vlasti”.

– Ja ne mogu sjediti i šutjeti, da dođu po mene i spale mi kuću kao Milanu Jovanoviću ili Dejanu Pavloviću iz Vojnog sindikata. Ja se moram suprotstaviti i boriti, te kroz aktivnu bojkot-kampanju raditi na odgađanju izbora i pobuni protiv ove vlasti. Tko god bude želio ići u tom pravcu, imat će u meni saveznika i vjerujem da će i cijeli Savez za Srbiju prihvatiti pravac aktivne bojkot-kampanje – rekao je Obradović.

Jurišni odredi

Njegov nastup i nastup zastupnika Dveri osudili su brojni vladajući političari.

– Fizičko nasilje bez svake sumnje jedina je politika Boška Obradovića, Dragana Ðilasa i Vuka Jeremića. To smo vidjeli u Skupštini Srbije, to smo mogli vidjeti i ispred Predsjedništva i to ponovo gledamo na ulazu u parlament. Vlada Srbije poštovat će parlament i učiniti sve da sačuva najviši zakonodavni dom od svake vrste vandalizma – rekla je predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Oštar je i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić koji je poručio da će se “pobjeda nad fašizmom u Srbiji dogoditi 21. lipnja” kada će građani svoje mišljenje dati na izborima.

– Političko djelovanje Boška Obradovića i prije je bilo temeljeno na desnom ekstremizmu, veličanju fašističke politike Dimitrija Ljotića i pozivanju na revitalizaciju ideje velike Srbije. I ovaj vandalizam pokazuje da Obradović nema želju da se za političke ideje bori demokratskim putem već je vičniji metodama koje su koristili jurišni odredi u prošlosti – poručili su iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i koalicije Vojvođanski front.