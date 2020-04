Evo u kojoj bi administrativnoj upravi završio vaš grad ili općina

Stranka s imenom i prezimenom predlaže novi teritorijalni preustroj Hrvatske. Umjesto 555 jedinica lokalne samouprave plus Grad Zagreb predlažu 111 administrativnih jedinica raspoređenih u šest regija.

Prema ideji o kojoj je Večernji list pisao, a na kojoj je zadnjih dana radio gospodarski strateg stranke Josip Budimir, bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković, gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić, gradonačelnik Knina Marko Jelić, a koordinirao savjetnik stranke Ivica Relković, ukinule bi se jedino županije te umjesto njih uvelo pet regija – Sjeverna, Istočna, Zapadna, Središnja i Južna plus Grad Zagreb koji bi funkcionirao kao zasebna regija.

Unutar tih regija više ne bi egzistiralo 555 gradova i općina kao što je to danas, već bi se one međusobnim povezivanjem operativno racionalizirale na 111 administrativnih uprava do kojih se došlo uvažavanjem nekoliko jasnih kriterija poput prometne povezanosti, ali i međusobne ovisnosti, snage koju bi imale kada bi se udružile...

Koja bi aktualna jedinica lokalne samouprave, prema prijedlogu Stranke s imenom i prezimenom, bila povezana s kojim gradom pogledajte u tablicama.

Stranka s imenom i prezimenom predlaže tri kombinacije istog modela od 111 administrativnih jedinica, a koji bi model bio najbolji bilo bi, kažu, podložno javnoj raspravi.