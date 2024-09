Evo tko je kontroverzna švicarska političarka, podrijetlom iz BiH koja je iz pištolja izrešetala sliku Djevice Marije i Isusa Krista

Švicarska kontroverzna političarka i zastupnica Zelene liberalne stranke (GLT) u gradskom parlamentu Kantona Zürich Sanija Ameti (32), koja je podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, već je danima glavna tema lokalnih i međunarodnih medija, nakon što je prošlog petka objavom fotografije na Instagramu na kojoj vježba gađanje iz pištolja, a meta je bila Djevica Marija koja u naručju drži Isusa Krista, zgrozila Švicarce, Europljane i svijet.

Jer, za mnoge je to bio pucanj u kršćanski svijet. I vrijeđanje vjerskih osjećaja kršćana, ali i muslimana, kako ističe ističe švicarski Die Weltwoche na svom portalu, uz napomenu kako je Ameti “rodom iz Bosne i muslimanske je vjere”. Unatoč brzom izvinjenju i uklanjanju objavljenih fotografija s Instagrama, Ameti, koja je i ko-predsjednica političkog pokreta “Operation Libero”, pritisnuta oštrim domaćim i međunarodnim kritikama, morala je podnijeti ostavku na sve svoje stranačke dužnosti, a u tijeku je i postupak službenog isključenja iz stranke. Uz to je, izgubila i posao savjetnice u jednoj poznatoj švicarskoj PR tvrtci.

“Ovakovo ponašanje Sanije Ameti je neprihvatljivo, bilo je to smišljena provokacija”, naveo je Jürg Grossen (55), predsjednik Zelenih, dodajući kako “ne isključuje pravne posljedice”. Mladi članovi stranke SVP Švicarska podnijeli su kaznenu prijavu protiv nje zbog povrede vjerskih i kulturnih sloboda. Kako javljaju švicarski mediji, među njima i AZ (Aargauer Zeitung) i kath.ch, Ameti i njena obitelj sada su pod policijskom zaštitom zbog brojnih prijetnji preko društvenih mreža.

Mnogi se pitaju tko je zapravo ta mlada žena Sanija Ameti koja tako bezosjećajno i nemilosrdno puca iz sportskog pištolja u lik majke s djetetom, a koja je prema pisanju švicarskih medija Djevicu Mariju i maloga Isusa izrešetala s ni manje ni više nego “dva tuceta metaka”?

Sanija Ameti je rođena 1992. godine u Bosni i Hercegovini u bosansko-muslimanskoj obitelji, kako navodi Wikipedija. Otac joj je bio profesor biologije i političar u bivšoj Jugoslaviji. Sanija je s roditeljima došla u Švicarsku 1995. godine kao izbjeglica iz BiH. Nakon završetka škole u Kantonu Zürich Oerlikon, studirala je pravo na Sveučilištu u Zürichu, od 2011. do 2018. godine, a doktorirala je na Sveučilištu u Bernu s disertacijom na temu internetska sigurnost (Cybersecurity). U političke vode je ušla 2019. godine učlanjenjem u mladi naraštaj Zeleno liberalne stranke (GLP) Švicarske, u čijem je vodstvu djelovala u resoru političke strategije. Od 2020. do 2024. je u stranačkom vodstvu GLP-a Katona Zürich. Izborom u predsjedništvo političkog pokreta “Operation Libero” Ameti je postala poznata diljem Švicarske, i to joj se je očito svidjelo. Početkom listopada 2021. postala je ko-predsjednica tog pokreta.

Kako navode švicarski mediji Ameti je svoju političku karijeru zapravo započela vođenjem kampanje protiv donošenja Zakona o terorizmu 2021. godine. Jer, prema njenom pravničkom mišljenju taj Zakon “krši osnovna i ljudska prava”. Inače se je u raspravama i brojnim intervjuima izjašnjavala za “jaku policiju i robusnu vojsku”.

Ameti se, kako navodi Wikipedija, također zalaže za “regulirani i stabilan odnos Švicarske i Europske unije i pokrenula je zajedno s njenom strankom GLP “Europa-inicijativu”. Tražila je i postavljanje zakonskog okvira za provedbu mjera u digitalnom prostoru, kao primjerice pravo na slobodu građana u tom prostoru.

Od 2022. godine Ameti je općinska savjetnica i zastupnica GLP stranke u gradskom parlamentu Züricha i zastupa 4. i 5. stambeni okrug. Prošle se je godine pokušala popeti stepenicu više i ući u Kantonalno vijeće Züricha, što joj nije pošlo za rukom. U nekim televizijskim nastupima, kako navod švicarski mediji davala je u sučeljavanju s predstavnicima protivničkih političkih stranaka vrlo provokativne i kontroverzne izjave, pa očito nije baš omiljena u tim krugovima.

Njena najveća kontroverza dosad bila je vođenje kampanje protiv donošenja Zakona o terorizmu, koju je započela za vrijeme pandemije korone početkom 2020. godine. Naime, Ameti je protiv zagovornika Saveznog zakona o uvođenju policijskih mjera za borbu protiv terorizma (skraćeno PMT), po kojima bi policija trebala dobiti više mogućnosti pravovremenog djelovanja. Kao primjerice zabrana kontaktiranja, izlaska iz zemlje ili kućni pritvor sumnjivih osoba. “PMT je Fake. On nas zavarava s krivom sigurnosti i ukida pretpostavku da netko nije kriv”, rekla je Ameti dodavši kako aktualno švicarsko kazneno pravo već ima preventivne mjere za sprječavanje terorizma.

“Ja sam iz jedne muslimanske obitelji, politički sam aktivna i nemam dlake na jeziku. Ja bih odmah bila među sumnjivima”, istaknula je švicarska političarka. Napomenula je kako Zakon protiv terorizma ima “veliki problem”, a to je “definicija terorizma”, prenosi “Schweizer Illustrierte”.

Švicarski tjednik navodi kako ponašanje Sanije Ameti ima veze s njenom prošlošću. “Ameti se je rodila 1992. godine za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Njen je otac bio oporbeni političar, policija je jedne noći upala u obiteljsku kuću i odvela ga sa sobom. Tada je Ameti imala tri godine. Nakon toga su njeni roditelji s njom pobjegli u Švicarsku - u Oerlikon u Zürichu”.

U nastavku prenosi njenu izjavu: “Takovo samovoljno policijsko nasilje ne želim još jednom doživjeti”. To što je Ameti politički aktivna, njenim se roditeljima nimalo ne sviđa, piše “Schweizer Illustrierte” i prenosi njenu izjavu: “Oni to vide kao opasnost, koja im je postala zla kob. Oni ne vjeruju da se išta može promijeniti. Ja bi mojim roditeljima tako rado željela pokazati da se ipak nešto može učiniti”. Kako piše tjednik Sanija Ameti ima podršku svoga prijatelja Floriana Schmidta Gabaina (43), s kojim zajedno živi i već su 12 godina zajedno. On je odvjetnik i 2018. godine proglašen je, kako navodi švicarski medij, za “Best dressed” osobu.

Bilo kako bilo, kritike i ogorčenje za pucanje iz pištolja iz kojeg je Ameti u podrumu direktno gađala prikaz Isusa Krista koji se je nalazio uz Djevicu Mariju ne prestaje. I austrijski mediji prenijeli su pisanje svojih švicarskih kolega. Austrijski radio i televizija ORF u svom se je izvješću posebno osvrnula na popratnu poruku “Isključiti”, objavljenu uz Ametine fotografije oskrvnuća Majke Božje i Isusa na Instagramu. ORF piše kako su “ruski RT, rumunjski nacionalisti i katolička skupina iz SAD-a proširili društvenim mrežama Screenshots objavljenih slika”.

Također prenosi i izjavu šefa izaslanstva austrijske krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Haralda Vilimskyja koji je zatražio od čelništva Europske unije “oštru osudu” Ametinog čina i političke i pravne konzekvence za počiniteljicu tog skandaloznog čina. “Nepojmljivo je da naočigled brojnih islamističkih terorističkih napada, ubojstava i silovanja u Europi jedna islamska aktivistica porijeklom iz Kosova upotrebljava Isusa i Mariju kao metu za gađanje”, rekao je Vilimsky,a prenio OTS, servis Austrijske novinske agencije APA.

Pod naslovom “Skandalozni Instagram posting: Lijeva političarka pucala u Marijinu sliku” austrijski portal Exxpress piše o velikom ogorčenju u Švicarskoj, Europi i svijetu zbog objave dviju slika švicarske političarke podrijetlom iz Bosne i Hercegovine na Instagramu.

Portal navodi da se radi o dvije slike. Prva pokazuje političarku kako pištoljem gađa u metu, uz prateći tekst “Isključiti”. Na drugoj se slici vidi meta: slika Majke Božje i malog Isusa, koja potiče iz jednog kataloga umjetničkih djela najznačajnije švicarske aukcijske kuće Koller. I dva tuceta razornih pogodaka mecima.

Nakon što je nastao skandal, Ameti se ispričala: “Kao podložak za gađanje s deset metara trebali su mi motivi koji su dovoljni vidljivi. pri ruci sam imala tu sliku koja je bila dovoljno velika. Nisam obraćala pozornost na sadržaj slike. To nije bilo u redu. Stvarno mi je žao ako sam time nekoga povrijedila”.

Kako prenosi švicarski portal “20 min.” nakon Ametine pucnjave na Isusovu i Marijinu sliku eksperti raznih profila smatraju da je njeno opravdanje zašto je upravo njih izabrala za metu “izgovor - i znak velike ignorancije”. Za povjesničara umjetnosti prof. Gaudenza Freulera je to “truli izgovor”.

Jedan od najpoznatijih biskupa švicarske Katoličke crkve Marian Eleganti je rekao kako je Ametinim činom “ustrijeljena vjerska osjetljivost mnogih ljudi”, prenosi mobile.plattformj.ch. U nastavku dodaje biskupovu konstataciju kako zapravo “ovakovi strijelci, sami sebi pogađaju”.

