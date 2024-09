Skandal u Švicarskoj: Izrešetala plakat Marije i Isusa, a zatim morala dati ostavku

Potez švicarske političarke Sanije Ameti, koja je, vježbajući pucanje, izrešetala sliku Bogorodice s Isusom, obišao je svijet i naišao na glasno protivljenje. Mladež desničarske Švicarske narodne stranke odmah je protiv Ameti podnijela kaznenu prijavu zbog kršenja slobode vjere i bogoslužja, prenijeli su jučer iz stranke, a sličan potez najavio je i Nicolas Rimoldi, osnivač Mass-Voll pokreta, prenosi Index.

Švicarski dnevnik Blick izvijestio je javnost o slikama koje je Ameti objavila na Instagramu u nedjelju, a nakon toga nije trebalo dugo da se i 32-godišnja političarka javi i odgovori na kritike. Obrisala je slike i zatražila oprost te rekla kako nije bila svjesna što je učinila, ali tu priča nije završila.

Muzułmańska polityk z Szwajcarii Sanija Ameti, "pochwaliła" się na instagramie tym, że strzelała do obrazu Jezusa z Maryją.



Jest członkiem partii Zielonych. Do Szwajcarii przybyła w 1995 roku jako uchodźca kiedy miała 3 lata.



