NARASLE NEOPOREZIVE NAKNADE

Masovna isplata neoporezivih naknada velik je ustupak poslodavcima, na dobitku su i zaposleni, a evo tko trpi

Autor
Ljubica Gatarić
21.08.2025.
u 06:02

Neoporezive naknade dosežu od 10 do 33 posto mjesečnog fonda bruto plaća svih zaposlenih, a najjače su isplate u prosincu, pokazala je analiza DZS-a

U prvom dijelu ove godine u odnosu na drugu polovicu prošle prosječne su bruto plaće porasle 7,3 posto. Na temelju toga u rujnu bi se mirovine trebale povećati 6,46 posto u sklopu redovitog usklađivanja prema kretanju plaća i inflacije. Na usklađivanje će se prvi put primijeniti nova formula (85/15). Državni zavod za statistiku navodi da su prosječne bruto plaće u prvom polugodištu 2025. godine iznosile 1988 eura, prema 1853 eura iz drugog dijela prošle godine, dok je inflacija u istom razdoblju bila 1,8 posto. Prosječna će mirovina tako porasti oko 40 eura, a kako će se u rujnu isplatiti zaostatak i za srpanj, umirovljenici će dobiti 80 eura više.

Ključne riječi
mirovina plaće Umirovljenici neoporezive naknade

