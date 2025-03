Europa u tajnosti priprema plan bez Trumpa? 'NATO to može podnijeti, vrijeme je za naš vlastiti štit'

Najveće vojne sile Europe izrađuju planove kako bi preuzele veću odgovornost za obranu kontinenta od Sjedinjenih Američkih Država , uključujući prijedlog administraciji Donalda Trumpa za upravljani prijelaz tijekom sljedećih pet do deset godina, objavio je The Financial Times. Ovi razgovori imaju za cilj spriječiti kaos koji bi mogao nastati unilateralnim povlačenjem SAD-a iz NATO -a, što je strah potaknut ponovljenim prijetnjama predsjednika Trumpa da će oslabiti ili napustiti transatlantski savez koji gotovo osam desetljeća štiti Europu.

U neformalnim, ali strukturiranim razgovorima sudjeluju zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i nordijskih država, prema izjavama četiri europska dužnosnika uključena u proces. Njihov cilj je osmisliti plan za prebacivanje financijskog i vojnog tereta na europske prijestolnice te ga predstaviti SAD-u prije godišnjeg summita čelnika NATO-a u Haagu u lipnju. Prijedlog bi uključivao čvrste obveze o povećanju europskih izdataka za obranu i jačanju vojnih kapaciteta, kako bi se Trump uvjerio da pristane na postupni prijelaz koji bi omogućio SAD-u da se više usredotoči na Aziju.

SAD, koje troše više na obranu nego svi ostali saveznici u NATO-u zajedno, ključne su za europsku sigurnost. Osim nuklearnog odvraćanja, koje je posvećeno obrani Europe uz nekoliko europskih zračnih snaga koje nose američko nuklearno oružje, SAD pružaju vojne sposobnosti koje kontinentalni saveznici nemaju, upravljaju zračnim, pomorskim i kopnenim bazama te imaju 80.000 vojnika stacioniranih u Europi.

Zemlje poput Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva povećale su svoje izdatke za obranu ili ubrzale već planirana povećanja nakon Trumpova izbora, dok je EU pokrenula inicijative za svoje članice kako bi ubrzale ulaganja u vojsku. Prema procjenama dužnosnika, trebalo bi pet do deset godina povećanih izdataka da se europski kapaciteti podignu na razinu na kojoj bi mogli zamijeniti većinu američkih kompetencija, ne uključujući nuklearno odvraćanje SAD-a. "Povećanje potrošnje jedina je opcija koju imamo: dijeljenje tereta i smanjenje ovisnosti o SAD-u", rekao je jedan od dužnosnika. "Započeli smo te razgovore, ali zadatak je toliko velik da su mnogi zapanjeni njegovim razmjerima."

Iako su američki diplomati uvjeravali svoje europske kolege da Trump ostaje predan članstvu u NATO-u i njegovom članku 5 o uzajamnoj obrani, mnoge europske prijestolnice zabrinute su da bi Bijela kuća mogla brzo smanjiti broj trupa ili opreme ili se povući iz zajedničkih NATO-ovih zadaća. Neke prijestolnice nisu bile spremne sudjelovati u razgovorima o prebacivanju tereta iz straha da bi to moglo potaknuti SAD na brži potez, vjerujući da Trump – unatoč retorici – ne namjerava značajno promijeniti prisutnost svoje zemlje u Europi. Drugi su skeptični da bi njegova administracija uopće pristala na strukturirani proces s obzirom na svoju nepredvidivu prirodu.

"Potreban vam je dogovor s Amerikancima, a nije jasno hoće li oni to htjeti učiniti", rekao je drugi dužnosnik. "Možete li im uopće vjerovati da će se toga držati?" Dužnosnici ističu stalne razgovore, predvođene Francuskom i Ujedinjenim Kraljevstvom, o formiranju "koalicije voljnih" za podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije i ulaganje u europsku obranu, kao pokazatelj smjera kretanja. Ti razgovori između više od desetak europskih obrambenih sila ne uključuju SAD. Upitan što znači europski stup unutar NATO-a i je li to moguće, treći visoki zapadni dužnosnik odgovorio je: "To vidimo upravo sada: Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska preuzimaju inicijativu [za snage za smirivanje situacije u Ukrajini] bez Amerikanaca."

Dužnosnici NATO-a tvrde da je zadržavanje saveza s manje ili bez sudjelovanja SAD-a daleko jednostavnije nego stvaranje nove strukture, s obzirom na poteškoće u ponovnom stvaranju ili pregovaranju postojećih vojnih planova za obranu kontinenta, ciljeva sposobnosti i pravila, zapovjedne strukture i članka 5. Osnovna obrana Europe uvijek bi zahtijevala Ujedinjeno Kraljevstvo i druge atlantske pomorske sile, nordijske zemlje za sjever kontinenta i Tursku za jugoistočnu obranu – članstvo koje NATO već ima.

"Čak i bez Sjedinjenih Američkih Država, NATO pruža strukturu za sigurnosnu suradnju u Europi", rekla je Marion Messmer, viša istraživačica za međunarodnu sigurnost u Chatham Houseu. "Postoje aspekti koje bi trebalo zamijeniti ako se SAD povuče. Međutim, pruža strukturu i infrastrukturni okvir s kojim su Europljani dobro upoznati... Obavlja mnogo poslova koje biste morali raditi ispočetka ako biste postavljali drugačiju strukturu samo za europske članice", dodala je Messmer.