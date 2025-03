Masovna pucnjava u SAD-u: Tri osobe preminule, među njima i maloljetnik. Policija traga za napadačem

Tri osobe su poginule, a 14 ih je ozlijeđeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u parku u pustinjskom gradu Las Cruces, New Mexico, izvijestila je policija. Pucnjava je odjeknula u subotu, a među žrtvama su mladi ljudi u dobi od 16 do 36 godina, koji su prevezeni u tri lokalne bolnice, uključujući regionalni traumatski centar u El Pasu, piše CNN.

Policija još nije uhitila nijednu osobu, ali navode da "aktivno prate više tragova". Dvojica 19-godišnjaka i 16-godišnjak su poginuli u napadu. Imena žrtava nisu objavljena. Gradonačelnica Las Crucesa, Johana Bencomo, izrazila je šok i duboku tugu, poručivši da "ova tragedija teško može biti vjerodostojna" za zajednicu. Policija je zamolila prolaznike da podijele videozapise ili bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi.

pic.twitter.com/mNBBfGXPtx

🚨 TRAGEDY STRIKES: 3 KILLED, 14 INJURED IN LAS CRUCES PARK SHOOTING 🚨



A devastating mass shooting rocked Las Cruces, New Mexico, on Friday night, leaving three dead and 14 injured.



The violence erupted around 10 p.m. at Young Park during a monthly…