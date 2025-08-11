Europa i NATO stali uz Zelenskog: 'Svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij dobio je u nedjelju diplomatsku podršku Europe i NATO saveza uoči rusko-američkog summita ovog tjedna, gdje Kijev strahuje da bi predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Donald Trump mogli pokušati diktirati uvjete za okončanje tri i pol godine dugog rata. Trump, koji je tjednima prijetio novim sankcijama protiv Rusije zbog neuspjeha u zaustavljanju rata, umjesto toga je u petak najavio da će se sastati s Putinom 15. kolovoza na Aljasci.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Trump otvoren za Zelenskijev dolazak, ali da su u tijeku pripreme samo za bilateralni sastanak. U ruskim napadima ozlijeđeno je najmanje 12 osoba u ukrajinskoj Zaporiškoj regiji, priopćilo je u nedjelju ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. Zelenskij je, reagirajući na napad, rekao: "Zato su potrebne sankcije, potreban je pritisak." Vođa Kremlja prošli je tjedan isključio susret sa Zelenskijem, rekavši da su uvjeti za takav susret "nažalost još daleko" od ispunjenja.

Trump je rekao da bi potencijalni sporazum uključivao "određenu razmjenu teritorija na dobrobit obje (strane)", što pojačava ukrajinske strahove da bi se mogla suočiti s pritiskom da preda zemlju. Zelenskij kaže da će sve odluke donesene bez Ukrajine biti "mrtvorođene" i neizvedive. U subotu su čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Finske i Europske komisije rekli da svako diplomatsko rješenje mora zaštititi sigurnosne interese Ukrajine i Europe. "SAD ima moć prisiliti Rusiju na ozbiljne pregovore", rekla je u nedjelju šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas. "Svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Europe."

Ministri vanjskih poslova EU sastat će se u ponedjeljak kako bi razgovarali o sljedećim koracima, rekla je. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je za američku mrežu ABC News da će se na summitu u petak "ispitati Putina, koliko je ozbiljan u namjeri da okonča ovaj strašni rat". Dodao je: „Naravno, radit će se o sigurnosnim jamstvima, ali i o apsolutnoj potrebi da se prizna da Ukrajina sama odlučuje o svojoj budućnosti, da Ukrajina mora biti suverena nacija koja odlučuje o svojoj geopolitičkoj budućnosti.“

Rusija kontrolira gotovo petinu ukrajinskog teritorija. Rutte je rekao da sporazum ne može uključivati pravno priznanje ruske kontrole nad ukrajinskim tlom, iako bi mogao uključivati de facto priznanje. Usporedio je to sa situacijom nakon Drugog svjetskog rata kada je Washington prihvatio da su baltičke države Latvija, Litva i Estonija de facto pod kontrolom Sovjetskog Saveza, ali nije pravno priznao njihovu aneksiju. Zelenski je u nedjelju rekao: „Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod.“

Europski dužnosnik rekao je da je Europa iznijela protuprijedlog Trumpovom, ali je odbio dati detalje. Ruski dužnosnici optužili su Europu da pokušava spriječiti Trumpove napore da okonča rat. „Euro-imbecili pokušavaju spriječiti američke napore da pomognu u rješavanju ukrajinskog sukoba“, objavio je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u nedjelju na društvenim mrežama. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u oštroj izjavi rekla je da odnos između Ukrajine i Europske unije nalikuje "nekrofiliji". Ruski ratni bloger Roman Aljehin rekao je da je Europa svedena na ulogu promatrača. "Ako Putin i Trump izravno postignu dogovor, Europa će se suočiti s gotovim činom. Kijev - još više", rekao je.