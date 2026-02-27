Naši Portali
HUBOL TRAŽI UKIDANJE UPUTE O DVOJNOM RADU

Hubol Visokom upravnom sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti upute ministrice zdravstva o dvojnom radu

Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
27.02.2026.
u 13:33

"Ovim aktom Ministarstvo sadržajno mijenja postojeći pravilnik bez provođenja zakonom propisanog postupka. HUBOL smatra da je ministrica uvođenjem dodatnih kriterija u zakonski neobvezujućem aktu prekoračila svoje ovlasti.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) podnijela je Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenom zakonitosti Upute Ministarstva zdravstva od 31. prosinca 2025. godine, koja se odnosi na davanje odobrenja liječnicima za dvojni rad, priopćili su iz HUBOL-a. 

Smatraju da je Uputa nezakonit opći akt, donesen bez valjane pravne osnove te dapače donesen suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o sustavu državne uprave i važećem pravilniku koji definira dvojni rad (Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca).

"Ovim aktom Ministarstvo sadržajno mijenja postojeći pravilnik bez provođenja zakonom propisanog postupka. HUBOL smatra da je ministrica uvođenjem dodatnih kriterija u zakonski neobvezujućem aktu prekoračila svoje ovlasti. Posebno zabrinjava činjenica da uputa uvodi nejasne i široko postavljene kriterije, uključujući procjene o urednom i savjesnom izvršavanju poslova i utjecaju na liste čekanja, čime se ravnateljima bolnica daje preširoka diskrecijska ovlast u odlučivanju o pravima liječnika. Takav pristup, prema stajalištu HUBOL-a, otvara prostor za netransparentnost i pravnu nesigurnost te dovodi liječnike u neravnopravan položaj", poručuju bolnički liječnici.

HUBOL naglašava kako se donošenjem ovakvog akta zaobilazi propisani postupak normiranja, uključujući savjetovanje sa zainteresiranom javnošću što narušava načela pravne sigurnosti i transparentnosti. Istodobno, posljedice primjene Upute izravno utječu na radnopravni, profesionalni i ekonomski položaj liječnika.
Ključne riječi
HUBOL zdravstvo

