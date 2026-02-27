Novost na Rebru: Prvi put radi se zračenje dojke metodom koja štiti srce

KBC Zagreb potpuno je opremio svoj radioterapijski centar Klinike za onkologiju suvremenom opremom i pacijentima je ubuduće spreman pružati radioterapijsko liječenje kakvo se pruža bilo gdje u svijetu, i to bez listi čekanja, rečeno je danas na svečanom otvorenju obnovljenih i novoizgrađenih prostora Centra. Zamijenili su stare radioterapijske uređaje koji su bili na izdisaju i čiji su kvarovi učestalo prekidali radioterpije.

– Danas možemo reći da smo završili projekte rekonstrukcije i planiranja radioterapije u KBC-u Zagrebu i da, uz ono što je Vlada osigurala u drugim centrima, Hrvatska ima suvremenu radioterapiju. Ne samo što se podiže broj uređaja, već se podiže i kvaliteta rada – kazao je prof. Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju, dodavši da će trebati osigurati dovoljan broj kvalificiranog kadra za nove uređaje.

Među ostalim prednostima nove opreme, na Rebru će sada po prvi put skeniranja karcinoma dojke moći raditi metodom zadržavanja udaha. Time se napravi svojevrsna zračna barijera koja štiti srce od zračenja Do sada je zračenje prsa odnosno lijeve dojke uzrokovalo manje ili veće posljedice na srčanim zaliscima, koje su se pojavljivale naknadno, deset do 15 godina nakon zračenja. Neki centri zbog toga i ne zrače lijevu dojku pacijenticama.

Kako je objasnila doc. Vesna Bišof, pročelnica Zavoda za planiranje i provođenje radioterapije, u proteklih godinu i pol dana na Rebru su zamijenili četiri stara linearna akceleratora za četiri nova suvremena True Beam akceleratora. Izgradili su jedan novi bunker za dodatni linarni akcelerator. I zamijenili tri stara CT uređaja sa tri nova 4D CT simulatora te promijenili i usuvremenili opremu za dozimetriju i za fiksaciju.

– Sve to zapravo već nam je omogućilo da uvodimo nove tehnike koje bitno poboljšavaju kvalitetu lječenja. Osim toga, danas otvaramo po prvi puta i novu zgradu za radioterapiju koja će poboljšati i uvjete lječenja bolesnika i uvjete rada djelatnika. Prethodnih godinu i pol je bio period koji je bio vrlo izazovan i za pacijente i za djelatnike – kazala je doc. Bišof.

Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Fran Borovečki kazao je kako je riječ o skoro 23 milijuna eura ukupne investicije, osiguranih putem NPOO-a. Uz pet novih linearnih akceleratora tu su još i dva postojeća dva, pa je na Rebru sada sedam linearnih akceleratora, a u postupku nabave je još jedan MR uređaj.

– Svo vrijeme dok je ta oprema ugrađivana, dok su prostori uređivani, naši pacijenti nisu ni u jednom trenutku prekidali svoje postupke radioterapije – naglasio je Borovečki. Vlada je poslušala struku i ovo je rezultat, ustvrdila je ministrica Irena Hrstić.

– Dok se radio strateški okvir borbe protiv raka, prije nekoliko godina, struka je rekla da smo najlošiji u ishodima liječenja i zato je u prioritet u samom planiranju strateškog okvira za rak stavljen taj dio koji je bio najslabiji, kako bi nam ishodi postali što bolji – kazala je ministrica Irena Hrstić. Naglasila je kako je navedenih 23 milijuna eura samo u segmentu radioterapijskog liječenja i stvaranje suvremenog centra, koji se može nadograđivati, tek mali dio ukupnog ulaganja Vlade RH u zdravstvo u zadnjih deset godina, kada j eu zdravstvo uloženo tri milijarde eura, u infrastrukturu i ljudske resurse. Ponovila je i da je, nakon obnavljanja opreme i fokusiranja na ishode liječenja, sada vrijeme za ljudske resurse i preventivu.

Inače, na Rebru se dnevno zrači oko 200 bolesnika; čak i u vrijeme kad su bili na samo dva uređaja, dok su ostali bili izvan funkcije, to nije nikada bilo manje od 160 bolesnika na dan, dok je u katkad to znalo biti i do 250.