EU predložila rekordan proračun od 2000 milijardi eura za razdoblje 2028.–2034.

- Ovo je europski proračun za novu eru: veći, pametniji i oštriji - poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavljujući prijedlog sedmogodišnjeg proračuna EU za razdoblje 2028.-2034. koji je težak ravno 2000 milijardi eura. Prehodni i još uvijek aktualni VFO ravan je 1,1 posto bruto nacionalnog dohotka (BND-a), a sljedeći VFO sada je predložen u ravni 1,26 posto bruto nacionalnog dohotka, tako da je jasno da se radi o povećanju.

Prve reakcije iz Europskog parlamenta, iz najvećeg kluba zastupnika pučana, kritizirale su Komisijin prijedlog i najavljivale da takav neće dobiti potporu EP-a. "Europa treba zajedničku viziju, a ne 27 zasebnih shopping lista", poručili su iz redova pučana, aludirajući na europski proračun kao shopping listu 27 država članica. Poseban fond za Ukrajinu, izvan VFO-a, ali predložen u paketu s VFO-om, iznosio bi 88 milijardi eura tijekom sedam godina.

Od članstva Hrvatske u EU dvaput su se vodili pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije, kako se naziva sedmogodišnji proračun VFO, koji je kamen temeljac svih alokacija iz svih EU-fondova. Prvi VFO za Hrvatsku, onaj koji je pokrivao razdoblje 2014.-2020., protekao je u stilu "gledaj, uči i povlači koliko možeš"; tijekom drugog VFO-a, 2021.-2027., Hrvatska je imala tu sreću u nesreći da joj je, zbog globalne pandemije i novih fondova za oporavak kroz instrumente "EU sljedeće generacije", skoro pa udvostručen iznos koji nam stoji na raspolaganju iz proračuna Unije; a od jučer kreću maratonski (dvogodišnji) pregovori o novom VFO-u, za razdoblje 2028.-2034., koji će biti drukčiji od svega prethodnog. Tri su glavna pitanja koja je Komisija pokušala uskladiti: na što će se trošiti proračun, koliki će biti proračun, koji će biti novi izvori financiranja?

U ovom prijedlogu sve je drukčije jer se uvodi veća fleksibilnost za nacionalne i regionalne vlasti da same, kroz partnerske planove, odrede na što će točno trošiti novac iz EU-proračuna. Dosad je dvije trećine VFO-a bilo rezervirano za poljoprivredu i koheziju, ali sada to više nije na taj način iskazano u prijedlogu, nego je otprilike pola VFO-a (48 posto ili 865 milijardi eura) predviđeno za stavku Nacionalni i regionalni partnerski planovi, unutar koje same nacionalne i regionalne vlasti mogu s većom fleksibilnošću određivati koliko će usmjeriti na što. Sljedeća najveća stavka, drugi najsnažniji stup VFO-a, ima naziv “Europska konkurentnost” i za to je predloženo 410 milijardi eura ili 23 posto proračuna. Stavka “Globalna Europa” predložena je u razini 200 milijardi eura ili 11 posto proračuna. Programi Erasmus i AgoraEU predloženi su u razini 49 milijardi eura ili 3 posto proračuna. Ostale stvari su na 292 milijardi eura ili 16 posto proračuna.

Europski su farmeri jučer u Bruxellesu prosvjedovali izražavajući nezadovoljstvo predloženim smanjenjem novca za poljoprivrednike u budućem VFO-u. Nakon pokretanja peticije pod nazivom "Nema sigurnosti bez ZPP-a (zajedničke poljoprivredne politike)", prosvjed je organiziralo krovno udruženje EU poljoprivrednika Copa-Cogeca, a podršku su mu dali i iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK), članice udruženja. Iz HPK kažu kako već godinu dana upozoravaju nadležne institucije te pozivaju hrvatske zastupnike u EU parlamentu da se bore za interese hrvatskih poljoprivrednika, koji strahuju od novog ZPP-a i daljnjeg smanjivanja sredstava za poljoprivredu, što bi bio novi udar na domaću poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju hrane. Zalažu se za namjenski proračun ZPP-a prilagođen inflaciji i očuvanju trenutačne strukture poljoprivredne politike kroz dva stupa – izravne potpore i Fonda za ruralni razvoj, budući da vlada velika neizvjesnost vezana za buduće financiranje i najave radikalnih reformi novog proračuna EU.

Prema predloženom planu, čak dvije trećine proračuna od 1,2 bilijuna eura, namijenjenog regijama (Kohezija) i poljoprivrednicima (ZPP), usmjeravale bi se u sklopu nacionalnih planova reformi, o kojima će pregovarati EK i zemlje EU. Sredstva bi se isplaćivala tek nakon odobrenja EK i Vijeća, čime bi se Parlamentu EU ukinula mogućnost da se izjašnjava o pitanjima izvan općih smjernica planova. EK tvrdi da bi prilagođavanje potrošnje po zemljama uvelike smanjilo administrativna opterećenja i ojačalo prioritete EU, dok se poljoprivrednici boje kako poljoprivreda tako više neće biti u fokusu.

Na izravno novinarsko pitanje je li njezin prijedlog štetan za poljoprivrednike i je li to kraj zajedničke poljoprivredne politike, Ursula von der Leyen je odgovorila da će “poljoprivreda biti osnažena”.

- Očuvali smo izravna plaćanja poljoprivrednicima. A unutar nacionalnih i regionalnih partnerskih planova nalazi se potencijalno puno više mogućnosti za pristup fondovima za poljoprivredniuke - odgovorila je predsjednica Komisije.

Iz Hrvatske poljoprivredne komore ističu kako je Copa-Cogeca jasno ukazala kako se ne može prihvatiti uvođenje ZPP-a u jedinstveni fond, bez jasnih smjernica i konzultacija sa sektorom i suzakonodavcima – Europskim parlamentom i Vijećem. Treba zadržati autonomiju i integritet zajedničke politike s dva stupa ZPP-a te održavanjem europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). EAGF bi se dalje trebao u potpunosti (100%) financirati iz proračuna EU i funkcionirati na godišnjoj razini jer je to osnovna mjera za pružanje potpore dohotku aktivnim poljoprivrednicima, dok ruralni razvoj i dalje treba biti sufinanciran od EU i država članica, jer je taj "drugi stup" ZPP-a nezamjenjiv u poticanju održivosti, otpornosti, ulaganja, inovacija i generacijske obnove u poljoprivredi te jača "prvi stup", poručili su iz HPK.

– U vrijeme kada se Europa suočava s brojnim izazovima – od geopolitičke nestabilnosti i ekonomske/pravne nesigurnosti do klimatskih promjena i promjena u globalnoj trgovini – jedno je jasno: sigurnost hrane u EU je sigurnost EU. Temelj te sigurnosti je snažna, zajednička i dobro financirana poljoprivredna politika koja podržava milijune poljoprivrednika i tisuće poljoprivrednih zadruga, održava ruralne zajednice i pridonosi ekonomskoj, ekološkoj i socijalnoj otpornosti Europe. Novim prijedlogom danas je ta arhitektura ugrožena, a hrvatski poljoprivrednici strahuju da bi to bio novi udar na domaću proizvodnju, produktivnost i konkurentnost – izjavio je predsjednik HPK Mladen Jakopović.