Laura Gnjatović se oglasila uoči finala: Čast mi je što su me zvali 'Hrvatska', a ne imenom. Bog zna da sam dala sve od sebe

Na Tajlandu se noćas održava finale 74. izbora za Miss Universe, gdje se za titulu bori i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović. Uoči velikog događaja, 23-godišnjakinja je podijelila svoje dojmove na društvenim mrežama. "Jučer je djelovalo nestvarno. Sutra je TAJ dan. Kakav god rezultat bio, Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali "Hrvatska" umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. HRVATSKA ❤️", stoji u objavi koju je podijelila Laura na Instagramu.

Nakon puno godina u Hrvatskoj se ponovno razgovora o Izboru za Miss Universe, a za to je zaslužna Laura Gnjatović koja ovih dana boravi u Tajlandu te slovi kao jedna od favoritkinja, a evo i što kažu službene kladionice. Polymarket trenutačno predviđa da Laura ulazi u top 10. Laura se trenutačno nalazi na 9. mjestu s 3 posto šanse za pobjedu. Nakon preliminarnog natjecanja zabilježen je pad u njenim šansama za pobjedu, no još uvijek drži visoko mjesto. Najviše šanse po ovoj platformi ima Meksiko, zatim Tajland pa Venezuela. Te tri zemlje su favoritkinje i po komentarima na društvenim mrežama.

Inače, na predstavljanju nacionalnih kostima naša Laura istaknula se u kreaciji poznatog dizajnera koji je odijevao i najveće svjetske zvijezde. Riječ o haljini Juraja Zigmana koja nosi važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora. Kostim je inspiriran plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranu koja simbolizira prirodnu ljepotu i ekološku svijest Hrvatske. Laura je vješto pokazala svoj kostim na pozornici, a potom se okrenula prema publici i kamerama te prstima oblikovala znak srca. Prije toga poslala je i poljubac prema kamerama te ponovno ukrala sve simpatije i dodatno pokazala zašto slovi kao jedna od favoritkinjama. "Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno", rekla je voditeljica dok se Miss Universe Hrvatske predstavljala, a vjerujemo da su se s njom složili mnogi.

Noćas će se u Tajlandu održati izbor za Miss Universe, a naša Laura Gnjatović slovi za favoritkinju

Laura je pozornost privukla svojom visinom, zaraznim osmijehom i dugom, smeđom kosom, a titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu. Ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo. Govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskom čime je osvojila još simpatija strane publike. Osim znanja, brine se i o svom tijelu te profesionalno igra odbojku, a upravo sport jedna je od važnijih stvari njezinu u životu te ju je odveo u grad u kojem sada živi. Studij, posao, sport... Pretrpan je to raspored, zbog kojeg Laura mora vrlo dobro baratati organizacijom i upravljanjem vremenom, a unatoč obvezama, uvijek pronalazi trenutke za opuštanje i aktivnosti koje je ispunjavaju: boravak u prirodi, druženje sa životinjama, ples, slikanje, sviranje gitare, šminkanje te kreiranje foto i video sadržaja za društvene mreže. U svoj raspored mora ugurati i vrijeme za ljubav, no to joj sigurno nije teško jer ima sreće u tom području. Naime, nedavno je objavila zaruke s partnerom, košarkašem Filipom Vujičićem. Prosidba se odvila u Dubrovniku, a ona je ponosno pokazala zaručnički prsten, otkrivši da je oduševljena izborom svog dragog.