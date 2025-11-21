Naši Portali
Slovenija na testu zbog novog zakona koji je važan i za Hrvatsku

21.11.2025. u 09:48

Sve ovo što se s novim zakonom događa u Sloveniji vrlo je važno i za Hrvatsku u kojoj postoje slični problemi u suživotu na koje je nedavno za posjeta ministra Davora Božinovića Međimurju ponovno upozorio župan Matija Posavec.

Može li cijela Slovenija postati područje sigurnosnog rizika u kojem će policija moći upadati građanima u domove bez sudskog naloga i snimati ih dronovima? Jedno je to od pitanja kojim se posljednjih dana bave slovenski pravnici koji (pr)ocjenjuju je li novi zakon usvojen u slovenskom parlamentu protuustavan. Nakon ubojstva ugostitelja Aleša Šutara prošlog mjeseca u Novom Mestu, premijer Robert Golob morao je brzo reagirati i prije parlamentarnih izbora koji se očekuju u ožujku ponuditi nekakvo rješenje problema koji desetljećima muči građane. Osumnjičenik za Šutarovo ubojstvo je Rom, a nakon tragedije u Novom Mestu na površinu su opet isplivali brojni problemi u suživotu većinskog naroda i romske nacionalne manjine na jugoistoku zemlje.

Ključne riječi
Hrvatska Slovenija Romi

