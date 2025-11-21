Slovenija na testu zbog novog zakona koji je važan i za Hrvatsku

Može li cijela Slovenija postati područje sigurnosnog rizika u kojem će policija moći upadati građanima u domove bez sudskog naloga i snimati ih dronovima? Jedno je to od pitanja kojim se posljednjih dana bave slovenski pravnici koji (pr)ocjenjuju je li novi zakon usvojen u slovenskom parlamentu protuustavan. Nakon ubojstva ugostitelja Aleša Šutara prošlog mjeseca u Novom Mestu, premijer Robert Golob morao je brzo reagirati i prije parlamentarnih izbora koji se očekuju u ožujku ponuditi nekakvo rješenje problema koji desetljećima muči građane. Osumnjičenik za Šutarovo ubojstvo je Rom, a nakon tragedije u Novom Mestu na površinu su opet isplivali brojni problemi u suživotu većinskog naroda i romske nacionalne manjine na jugoistoku zemlje.