Prerano je otišao dugogodišnji hrvatski vaterpolist nakon teške bolesti: 'Sada igraš s legendama'

- U petak 14.11. zatekla nas je tužna vijest kako nas je nakon teške bolesti napustio naš bivši član Igor Marković. U godinama u kojima je s nama dijelio svlačionicu pamtimo ga kao iznimno predanog i profesionalnog igrača. Svojim zalaganjem i odgovornim ponašanjem u i izvan bazena bio je pravi primjer mladim igračima. Vedrim duhom i sa svojom osobnoscu bio je omiljen medu suigracima, trenerima i djelatnicima kluba - objavio je na Facebook stranici vaterpolo klub Osijek.

- Igorov prerani odlazak ostavlja veliku prazninu u svijetu osječkog vaterpola, ali sjećanje na njega ostat će zauvijek u našim srcima.

Vaterpolo klub Osijek sa velikim žaljenjem izražava iskrenu sućut Obitelji i bližnjima. Ispraćaj dragog Igora održat će se u petak 21.11. U 13:30h na mjesnom groblju u Podrinji. Počivaj u miru prijatelju - dodali su iz Osijeka.

Od Markovića su s oprostili i veterani iz kluba Bijelo-plavi.

- Ovu pobjedu, ovaj turnir i svaku kap ostavljenu u bazenu posvećujemo našem suigraču, prijatelju i bratu, koji nas je prerano napustio. Igore, ovo je za tebe. Hvala domaćinima na odličnom turniru, protivnicima na fer borbi i svima koji nas prate i podržavaju - napisali su iz na društvenim mrežama dok je na osmrtnici napisano: 'Nekada smo igrali zajedno, a sada igraš s legendama.....Tvoji vaterpolisti'.