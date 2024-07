Eskalacija napetosti između Izraela i Hezbolaha: Dužnosnici UN-a pozivaju na maksimalnu suzdržanost

Posebni koordinator Ujedinjenih naroda za Libanon i šef mirovnih snaga UN-a u Libanonu pozvali su rano u nedjelju na maksimalnu suzdržanost na libanonsko-izraelskoj granici, nakon što je smrtonosni napad u tom području izazvao spiralni porast napetosti. U raketnom napadu na nogometno igralište u selu Druza na Golanskoj visoravni pod izraelskom okupacijom u subotu je poginulo 12 ljudi, uključujući djecu. Izrael je okrivio libanonsku oružanu skupinu Hezbolah za napad i obećao osvetu. Hezbolah je odbacio odgovornost za najsmrtonosniji napad na Izrael ili na područje koje je Izrael anektirao od početka sukoba u Gazi. Izraelski zrakoplovi izveli su napade protiv Hezbolaha u Libanonu tijekom noći, priopćila je u nedjelju izraelska vojska.

"Preko noći, IAF je napao niz terorističkih ciljeva Hezbolaha i duboko unutar libanonskog teritorija i u južnom Libanonu, uključujući skladišta oružja i terorističku infrastrukturu", rekla je vojska. Napad na Golan je izazvao oštru eskalaciju napetosti koja se događaju paralelno s ratom u Gazi i potaknuo strahove od sveopćeg sukoba između teško naoružanih protivnika. Raketa je pogodila nogometno igralište u selu Druza na Golanskoj visoravni pod izraelskom okupacijom, teritoriju koji je Izrael zauzeo od Sirije u ratu 1967. godine i anektirao u potezu koji većina zemalja ne priznaje.

"Hezbolah će platiti visoku cijenu, kakvu do sada nije platio", rekao je premijer Benjamin Netanyahu u telefonskom razgovoru s vođom zajednice Druza u Izraelu, prema priopćenju iz njegova ureda. U pisanoj izjavi Hezbolah je rekao: "Islamski otpor nema apsolutno nikakve veze s incidentom i kategorički poriče sve lažne optužbe u vezi s tim". Hezbolah je ranije objavio da je izveo nekoliko raketnih napada na položaje izraelske vojske.

Izraelska služba hitne pomoći priopćila je da je još 13 ljudi ranjeno raketom koja je pogodila nogometno igralište koje je u to vrijeme bilo ispunjeno djecom i tinejdžerima. "Igrali su nogomet, čuli su sirene i pobjegli prema skloništu... možda im je trebalo oko 15 sekundi (da stignu do skloništa). Ali nisu mogli doći do skloništa jer je raketa pogodila mjesto između njih i skloništa”, rekao je svjedok Mourhaf Abu Saleh. Snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje trenutak udara rakete. Čuje se sirena za zračnu uzbunu, praćena velikom eksplozijom i dim koji se diže.

Sjedinjene Države, koje predvode diplomatske napore usmjerene na deeskalaciju sukoba na libanonsko-izraelskoj granici, osudile su "užasan napad" i priopćile da je američka potpora sigurnosti Izraela "čvrsta i nepokolebljiva protiv svih terorističkih skupina koje podržava Iran, uključujući libanonski Hezbolah". Sjedinjene Države "nastavit će podupirati napore da se okončaju ti strašni napadi duž plave linije, što mora biti glavni prioritet", rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće u izjavi. Plava linija odnosi se na granicu između Libanona i Izraela.

Moskva, koja ima veze s većinom ključnih igrača na Bliskom istoku, uključujući Izrael, Iran, Palestinske vlasti i Hamas, osudila je napade na Golanskoj visoravni. "Osuđujemo sve terorističke akcije koje poduzima bilo koji entitet", izjavio je u nedjelju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a prenijela je ruska državna novinska agencija TASS.

Izraelska vojska je rekla da je lansiranje rakete iranske proizvodnje izvedeno iz područja koje se nalazi sjeverno od sela Chebaa u južnom Libanonu. Hezbolah je ranije objavio da je takvim projektilom Falak-1 u subotu gađao izraelski vojni stožer. Sukob je prisilio desetke tisuća ljudi u Libanonu i Izraelu da napuste svoje domove.

Hezbolah je najmoćnija među skupinama koje podupire Iran diljem Bliskog istoka, a koje su od listopada ušle u borbu za podršku palestinskom savezniku Hamasu. Iračke skupine i hutisti iz Jemena gađaju Izrael. Hamas također izvodi raketne napade na Izrael iz Libanona, kao i libanonska sunitska skupina Džama Islamija. Više od 40.000 ljudi živi na Golanu pod izraelskom okupacijom, od čega su više od polovice Druzi. Druzi su arapska islamska manjina.

Napad na nogometno igralište uslijedio je nakon izraelskog napada na Libanon u kojem su u subotu ubijena četiri militanta. Dva sigurnosna izvora u Libanonu rekla su da su četiri borca ​​ubijena u izraelskom napadu u južnom Libanonu bili pripadnici različitih oružanih skupina, od kojih je najmanje jedan pripadao Hezbolahu. Izraelska vojska rekla je da je njezin zrakoplov gađao vojnu strukturu koja pripada Hezbolahu, nakon što je identificirala militantnu ćeliju koja je ušla u zgradu. Najmanje 30 raketa tada je ispaljeno iz Libanona preko granice, rekla je vojska. Hezbolah je preuzeo odgovornost za najmanje četiri napada, uključujući rakete kaćuše, kao odmazdu za taj izraelski napad.