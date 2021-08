Erdoğan: Samo ja mogu smiriti talibane

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, nakon upletanja u Siriju, Irak, Azerbajdžan, Libiju i pitanje Ujgura u Kini, sada se kao spasitelj nudi i za pregovore s čelnicima talibana u Afganistanu. Sultan Erdoğan cilja postati vođa i zaštitnik svih muslimana u svijetu.

Umiješao se i Imran Khan

Erdoğan je najavio da će razgovarati s talibanima da 500 turskih vojnika ostane u zračnoj luci u glavnom gradu Kabulu kako bi je štitili. Međutim, talibani su odmah upozorili Tursku tražeći da napusti Afganistan s drugim snagama NATO-a upozorivši Erdoğana da ne napravi “veliku grešku”. Erdoğan želi u Afganistanu primijeniti tzv. “libijski model” pomoći. Naime, Erdoğan će pokušati s talibanima postići sporazum kao što je to učinila Kina koja je uspjela uspostaviti suradnju s talibanima i izbjeći sukob. Erdoğan računa da će mu u njegovoj nakani pomoći partnerske države poput Pakistana i Katara, koje imaju snažan utjecaj na talibane. Osvrćući se na ključne afganistanske mirovne pregovore u Dohi, glavnom gradu Katara, Erdoğan je rekao: “Mislim da ćemo dobro iskoristiti ovaj proces. Postoje i alternative i trenutno radimo na njima”. Napominjući da je SAD objavio odluku o povlačenju iz regije, Erdoğan je rekao da Washington želi da aerodromom u Kabulu upravlja Turska, kao što je to radila već nekoliko godina. Međutim, iako Turska uživa simpatije afganistanskog naroda, to ne znači da se vrlo brzo neće susresti s napadima talibana, koji su sada ohrabreni povlačenjem NATO snaga. Istodobno, talibanski vođe kazali su da neće pregovarati s afganistanskom vladom sve dok Ašraf Gani bude predsjednik, rekao je pakistanski premijer Imran Khan naglasivši da političko rješenje sukoba izgleda teško ostvarivo pod sadašnjim uvjetima.

– Pokušao sam uvjeriti talibane prije tri ili četiri mjeseca kada su visoke talibanske vođe bili ovdje – rekao je Khan dodajući kako je od početka njihov uvjet bio da, “dok god je Gani na vlasti, talibani neće razgovarati s afganistanskom vladom”. Predstavnici niza zemalja, uključujući SAD, nalaze se u ovome trenutku u Dohi i razgovaraju s obje strane ne bi li dogovorili prekid vatre do 31. kolovoza, kada službeno završava povlačenje stranih snaga iz Afganistana. Pakistanski premijer Imran Khan rekao je kako smatra da afganistanska vlada pokušava uvjeriti SAD da se vrati i ponovno intervenira. – Bili su ovdje 20 godina. Što mogu učiniti sada ako to nisu učinili 20 godina – pita se Khan. Zanimljivo je da se već dulje vrijeme Khan i Erdoğan natječu tko će biti veći musliman i veći zaštitnik muslimana diljem svijeta.

Njemačka ukida pomoć

U međuvremenu, talibani su preuzeli kontrolu nad gradom Ghazni, prijestolnicom istoimene provincije 150 kilometara od Kabula. Talibani su preuzeli kontrolu nad ključnim oblastima grada: uredom guvernera, sjedištem policije i zatvorom. U rukama talibana je 10 od ukupno 34 glavna grada provincija. Ghazni je najbliži Kabulu. Talibani provode akcije unatoč osudama međunarodne zajednice i upozorenjima UN-a da nasilno preuzimanje kontrole nad dijelovima teritorije neće biti priznato. Njemački ministar vanjskih poslova, Heiko Maas, kazao je da Njemačka neće davati financijsku podršku Afganistanu ako talibani nakon preuzimanja te države uvedu šerijatski zakon. – Dajemo 430 milijuna eura svake godine, ali nećemo dati ni centa ako talibani preuzmu državu i uvedu šerijatski zakon – poručio je Heiko Maas, čija je vlada jučer obustavila deportaciju Afganistanaca kojima je odbijen azil.