Stravična nesreća u Etiopiji: Autobus pao s litice, poginula najmanje 31 osoba, deseci ozlijeđenih

Najmanje 31 osoba je poginula, a još 33 su ozlijeđene nakon što je autobus sletio u provaliju u Etiopiji, priopćila je policija. Autobus, koji se srušio u sjevernoj regiji Amhara, putovao je iz Dessieja prema glavnom gradu Addis Abebi, objavila je televizija Amhara Media Corporation. Nesreća se dogodila jutros na području koje vodi prema Kombolchi, rekao je zapovjednik Getachew Muhiye, prema objavi komunikacijskog ureda regionalne vlade.

Vozilo je palo s litice, a poginula je 31 osoba, uključujući vozača, dok su 33 osobe zadobile teške i lakše ozljede, rekao je Muhiye državnim medijima, piše Sky News. Broj poginulih ranije je bio naveden kao 28. Dodao je da se ozlijeđeni liječe u bolnicama u Dessieju i Kombolchi. Fotografije koje je na internetu objavila vladina organizacija prikazuju zavojiti dio ceste u obliku slova S, koji nazivaju Harego "S", gdje se, prema njihovim navodima, nesreća dogodila, kao i uništeni autobus. Smrtonosne prometne nesreće česte su u Etiopiji, gdje su vozački standardi često loši, a mnoga vozila loše održavana. Godine 2024. najmanje 71 osoba poginula je nakon što je kamion sletio u rijeku u južnoj regiji Sidama.