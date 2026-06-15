Nijemac prestao plaćati TV pristojbu pa dobio račun od 1,04 milijuna eura

Odluka jednog stanovnika njemačke savezne zemlje Baden-Württemberg da svjesno prestane plaćati obveznu radijsku i televizijsku pristojbu, poznatu kao Rundfunkbeitrag, završila je neobičnim administrativnim slučajem koji je iznenadio i javnost i pravne krugove. Walter S. iz okruga Böblingen pristojbu je prestao plaćati još u travnju 2023. godine, zbog čega je trebao dobiti opomenu za stvarni dug od nekoliko stotina eura. No umjesto toga, nadležnom općinskom sudu poslan je ovršni zahtjev s nevjerojatno visokim iznosom od više od milijun eura.

Iako je stvarni dug Waltera S. iznosio oko 600 eura, u ovršnom nalogu dostavljenom sudu naveden je zahtjev za naplatu čak 1.042.026,00 eura. Služba za naplatu, koja taj posao obavlja za javnu televizijsku kuću Südwestrundfunk (SWR) iz Stuttgarta, potvrdila je da je dokument autentičan te priznala da se dogodila "glupa nezgoda", piše Fenix. Središnji ured iz Kölna istaknuo je da nije riječ o pogrešci računalnog sustava ni baze podataka, nego isključivo o ljudskoj pogrešci. Slučaj su u javnost iznijeli aktivisti koji se protive obveznom plaćanju RTV pristojbe. Upozorili su da slanje takvih dokumenata može biti vrlo opasno jer građanima ugrožava egzistenciju i stvara velik psihološki pritisak. U spornom dokumentu, izrađenom u Kölnu, doslovno je pisalo: "Potraživanje u iznosu od 1.042.026,00 eura postoji u cijelosti".

Nakon što je slučaj dospio u medije, iz uprave SWR-a u Stuttgartu stiglo je službeno očitovanje u kojem su izrazili duboko žaljenje zbog neugodnosti. Nikos Seele, voditelj jednog odjela unutar SWR-a, priznao je da navedeni iznos nema nikakve veze sa stvarnim dugovanjem te da je posrijedi velika administrativna pogreška. Glasnogovornik službe za naplatu Dennis Sponholz rekao je da se unutar nadležnog odjela provodi interna provjera kako bi se utvrdilo na koji je način zaposlenik u konačni nalog unio toliki broj nula.

Iako je u ovom slučaju riječ o očitoj pogrešci, neplaćanje obveza prema javnom servisu u Njemačkoj pokreće strogo propisan postupak. Sustav naplate odvija se kroz nekoliko faza koje mogu dovesti do ozbiljnih financijskih i pravnih posljedica:

- Podsjetnik i zatezna naknada: Ako se uplata ne izvrši u roku, prvo se šalje podsjetnik. Na njega se automatski dodaje zakonom propisana naknada za kašnjenje, koja iznosi najmanje 8 eura.

- Službeno rješenje o utvrđivanju duga (Festsetzungsbescheid): Ako se podsjetnik ignorira, služba šalje službeno rješenje. Taj dokument ima status upravnog akta i predstavlja pravni temelj za kasniju prisilnu naplatu.

- Opomena i predaja izvršnim tijelima: Ako dug i dalje nije plaćen, slijedi završna opomena. Nakon toga se potraživanje može proslijediti carini ili sudskim ovrhovoditeljima, što dodatno povećava troškove.

- Prisilna ovrha i pljenidba: Na temelju pravomoćnog ovršnog naslova službene osobe mogu pokrenuti prisilnu naplatu. To može uključivati blokadu bankovnog računa, pljenidbu dijela plaće kod poslodavca ili pljenidbu vrijednih stvari u domu dužnika.

- Upis u registar dužnika i pritvor: U krajnjim slučajevima dugotrajnog odbijanja plaćanja, sud može zatražiti izjavu o imovinskom stanju. Ako je osoba odbije dati, može završiti s negativnim upisom u Schufa registar, a sud može odrediti i pritvor radi prisilnog dovođenja (Erzwingungshaft).

Za Waltera S. ova neuobičajena pogreška ipak ne znači da će biti oslobođen plaćanja. SWR nastavlja postupak naplate njegova stvarnog duga od oko 600 eura. Otpis duga ili neka vrsta nagodbe u ovom slučaju, prema navodima nadležnih, nisu mogući jer državni ugovor o radiodifuziji ne dopušta takva odstupanja. Iz ureda u Kölnu poručuju da je osnovni dug pravno valjan, pa će ga stanovnik Böblingena morati podmiriti u stvarnom iznosu, ali bez milijunskog dodatka.