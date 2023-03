Na dan kad je uhićena Gabrijela Žalac, 11. studenoga 2021., u jednom komentaru napisali smo zašto je važno da je Hrvatska ušla u EPPO zonu. EPPO je, naravno, Europski ured javnog tužitelja, a EPPO zona samo je naša igra riječi, aluzija na čuveniju eurozonu. "Nije to OLAF, EPPO ima stvarne ovlasti, oštre zube i na ovakvim primjerima pokazuje da s njim nema šale". Bilo je to prije točno 16 mjeseci. Zašto onda ozbiljni ljudi u Hrvatskoj još uvijek uporno govore da optužnice za zloporabu EU fondova podiže OLAF? Osim što odaje da onaj tko govori nema pojma o čemu govori, to je gaf koji izaziva i susramlje, kao kad čujete nekoga tko ne zna razliku između Irana i Iraka. Ili razliku između Mosta i Možemo!.