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Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

U lockdownu je cijena nafte dramatično pala u roku od nekoliko sati. Zbog Irana još postoji obrat na opasnost – naglog rasta

storyeditor/2026-04-29/nafta.jpg
REUTERS
13.06.2026. u 14:21

’Sjedite i opustite se, na kraju će sve ispasti dobro...’

Popularni britanski povjesničar Niall Fergusson opisuje protekla tri i pol mjeseca, razdoblje od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, kao geopolitički ekvivalent vožnje na rollercoasteru (toboganu smrti) na čarobnim gljivama. Ruku na srce, njegove usporedbe nisu uvijek bile točne, ali jesu sočne. Netočnom mu se, recimo, pokazala usporedba ulaska Hrvatske u Europsku uniju s dolaskom na tulum u 3 ujutro, kad je sva cuga popijena i hrana pojedena, gosti se razilaze, a kuća je u neredu. Izrekao je to na jednom predavanju u Zagrebu u ljeto 2011. i ta je usporedba bila sočna jer je u tom trenutku dužničke krize (koja će se kasnije pretvoriti u egzistencijalnu krizu eurozone) zvučala prokleto točno.

Ključne riječi
SAD rat na Bliskom istoku Iran Europa gorivo cijena nafte

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TOMISLAV KRASNEC

Vučić u Tivtu nije znao odgovoriti na najjednostavnije pitanje Europe

Njemački kancelar Merz u svojoj je izjavi novinarima rekao da je od Vučića zatražen jasan odgovor o tome gdje njegova zemlja vidi svoju budućnost jer, naglasio je, ne može politika Srbije biti kao na ljuljački između Rusije, Kine i Europe. "Ako je odgovor Srbije Europa, onda je odgovor Europe Srbija", dodao je Merz. Vučić je, umjesto odgovora, odabrao ostaviti dojam da želi nastaviti kao i dosad. Nastaviti razbijati prozore i to predstavljati kao svoj uspjeh.

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