U lockdownu je cijena nafte dramatično pala u roku od nekoliko sati. Zbog Irana još postoji obrat na opasnost – naglog rasta

Popularni britanski povjesničar Niall Fergusson opisuje protekla tri i pol mjeseca, razdoblje od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, kao geopolitički ekvivalent vožnje na rollercoasteru (toboganu smrti) na čarobnim gljivama. Ruku na srce, njegove usporedbe nisu uvijek bile točne, ali jesu sočne. Netočnom mu se, recimo, pokazala usporedba ulaska Hrvatske u Europsku uniju s dolaskom na tulum u 3 ujutro, kad je sva cuga popijena i hrana pojedena, gosti se razilaze, a kuća je u neredu. Izrekao je to na jednom predavanju u Zagrebu u ljeto 2011. i ta je usporedba bila sočna jer je u tom trenutku dužničke krize (koja će se kasnije pretvoriti u egzistencijalnu krizu eurozone) zvučala prokleto točno.