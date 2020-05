Epidemiolog objasnio kako se potrebna udaljenost smanjila na 1,5 metara

Nakon što je utvrđeno da će maturanti koji su u samoizolaciji moći polagati državnu maturu, situacija se ponovno preokrenula. Ministrica Blaženka Divjak izjavila je kako ipak neće moći doći na ispit, nego će ga polagati na jesen. No, kako tvrdi, neće biti zakinuti. Pravila za državnu maturu te iduće epidemiološke korake komentirao je epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za Dnevnik Nove TV.

Tvrdi kako se upute pišu zajedno s resornim ministarstvom.

"Prva je varijanta bila da neće biti dozvoljeno pisanje u samoizolaciji pa se mislilo kako će to biti veliki problem. Pripremili smo upute po kojima bi mogli izaći na pisanje mature jer je sve to moguće organizirati", rekao je Kaić.

"Može se organizirati da oni sami u učionici polažu, moraju nositi masku, ulaze u školu na poseban ulaz, ukoliko on postoji, ili prije ili poslije ostalih učenika kako ne bi bilo miješanja, no bilo je to puno pravila. Trebalo je to iskoordinirati s MUP-om pa se zaključilo kako je nemoguće organizirati", objasnio je Kaić.

Za razmak o kojem je govoreno prvo dva metra pa se promijenilo u metar i pol kaže da je dva metra sigurnija udaljenost.

"Ali kad smo počeli pisati u okviru ublažavanja mjera preporuke za obrte koji imaju malu kvadraturu i neizvedivo je držati razmak od dva metra, onda smo se priklonili mogućnosti od metar i pol da bude dovoljno sigurno. To je sigurna udaljenost", dodao je.

Za ljude u moru kaže kako će se tek vidjeti koliko će se ljudi moći pridržavati razmaka.

"Udaljenost u moru i na cesti, tako je svejedno. Ako su ljudi dovoljno blizu, oni dijele svoje kapljice iz dišnog sustava", kazao je Kaić.

Za svadbe kaže kako povećanje broja sudionika na svadbenim svečanostima ovisi o dinamici daljnjeg popuštanja mjera.

"Treba vidjeti kakav će učinak imati dosadašnja popuštanja mjera na epidemiološku situaciju. Ako ga ne bude, onda će stožer povećati broj sudionika na javnim okupljanjima. Svadbe su, da se mene pita, jedna od stvari koje bih među zadnjima pustio, kao i klubove i doko klubove", objasnio je.

Iz dana u dan je sve veća šansa da se vidi ima li loših učinaka, navodi.

"Prvo popuštanje od 27. travnja sigurno nije negativno utjecao. Što će biti s drugim i trećim valom popuštanja mjera, to ćemo tek vidjeti", zaključio je Kaić.