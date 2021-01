EMSC poslao poruku Hrvatima: Nadamo se da ste primijetili da je sve manje potresa

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) poslao je ohrabrujuću poruku hrvatskim građanima na Twitteru. Naime, navode kako je na popisu najnovijih potresa sve manje onih ih Hrvatske, što pokazuje da se tlo pomalo smiruje.

- Nadamo se da naši korisnici i prijatelji u Hrvatskoj su primijetili da nakon vidimo i druge regije na popisu najnovijih potresa... Stopa naknadnih potresa s vremenom se smanjuje - navode iz EMSC-a.

I hope that our users and friends in Croatia have noticed that finally we do see other regions of the world in the list of latest felt earthquakes.... Yes aftershock rate decreases with time 😎 pic.twitter.com/5ZicbiOH5M