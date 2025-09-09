Naši Portali
POLITIČKA KRIZA U FRANCUSKOJ

Emmanuel Macron imenovao Sébastiena Lecornua za premijera

Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Vesna Klanac/Hina
09.09.2025.
u 20:07

Francuska je u političkoj krizi otkako je Macron 2024. raspisao prijevremene izbore koji su doveli do parlamenta u kojem nijedna stranka nema jasnu većinu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je imenovao Sébastiena Lecornua, dosadašnjeg ministra obrane, za premijera. Izbor Lecornua, 39-godišnjaka, ukazuje na Macronovu odlučnost da nastavi s manjinskom vladom koja čvrsto stoji iza njegove agende gospodarskih reformi, navodi Reuters.

Francuski predsjednik u utorak je primio ostavku Francoisa Bayroua, smijenjenog glasovima zastupnika dan ranije, što je Francusku, drugo najveće gospodarstvo europodručja, ponovo gurnulo i političku i proračunsku krizu.

Francuska je u političkoj krizi otkako je Macron 2024. raspisao prijevremene izbore koji su doveli do parlamenta u kojem nijedna stranka nema jasnu većinu. Bayrou je sam sazvao glasovanja o povjerenju svojoj vladi kako bi se okončao dugotrajni zastoj oko njegovog prijedloga restriktivnog proračuna, koji je predviđao gotovo 44 milijarde eura uštede na rashodima radi smanjenja francuskog duga.

Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a. Francuski javni dug je prošle godine iznosio 113,9 posto BDP-a.
Sébastien Lecornu Francuska Emmanuel Macron

Komentara 3

XA
XAbba
20:20 09.09.2025.

Polubrat Aleksandra Roshilda gospodara Europe nešto prdi.Polubrat je naredio Putinu da napadne Ukrajinu a ovaj se pravi blesav.

SE
SedmiElement
20:20 09.09.2025.

Zašto je "politička kriza" ako nijedna stranka nema većinu u parlamentu? To je skroz u redu.. borba.... i mislim da ovaj "novopečeni" premijer ne loš ..

Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
20:13 09.09.2025.

Ne kužim te Francuze. Nisu u stanju voditi vlastite bitke, nisu u stanju pobijediti na vlastitoj biciklističkoj utrci, nisu u stanju voditi vlastitu državu...što ti uopće znaju?

