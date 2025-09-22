Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
SKANDAL OKO SLOBODE GOVORA

Emisija Jimmyja Kimmela vraća se na program ABC-a: Disney popustio pod pritiskom zvijezda i javnosti

Foto: REUTERS
1/4
Autor
Lorena Posavec
22.09.2025.
u 22:28

Jimmy Kimmel je prošlog tjedna naglo i na neodređeno vrijeme skinut s programa zbog komentara koje je iznio u monologu o reakciji MAGA pokreta na atentat na Charlieja Kirka

"Prošle srijede donijeli smo odluku da obustavimo produkciju emisije kako bismo izbjegli dodatno rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju", rekao je glasnogovornik Walt Disney Companyja, vlasnika ABC-a, u izjavi za CNN. "Odluku smo donijeli jer smo smatrali da su neki komentari bili nepravovremeni i stoga neosjetljivi. Posljednjih smo dana vodili promišljene razgovore s Jimmyjem i nakon tih razgovora donijeli smo odluku da se emisija vrati u utorak".

"Jimmy Kimmel Live!" je prošlog tjedna naglo i na neodređeno vrijeme skinut s programa nakon što su predsjednik Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr i mreže pridruženih stanica zaprijetile ABC-u zbog komentara koje je Kimmel iznio u monologu o reakciji MAGA pokreta na atentat na Charlieja Kirka. Potez je izazvao nacionalnu raspravu o uplitanju vlade i slobodi govora između pristaša administracije predsjednika Donalda Trumpa i Kimmela, koji godinama međusobno iznose oštre kritike. Organizirani su i prosvjedi protiv Disneya ispred ureda tvrtke u New Yorku i Burbanku u Kaliforniji, kao i ispred kazališta u Hollywoodu gdje se snima Kimmelova emisija, piše CNN.

U ponedjeljak je više od 400 umjetnika, među njima Tom Hanks, Meryl Streep i Jennifer Aniston, potpisalo otvoreno pismo, koje je organizirao ACLU, u znak podrške Kimmelu. Medijski analitičari prate kako se Disneyjev izvršni direktor Bob Iger i supredsjednica Disney Entertainmenta Dana Walden snalaze između sukobljenih pritisaka. Disney treba odobrenje vlade za poslove koji su u tijeku, poput dogovora ESPN-a i NFL-a, dok se mnogi partneri njihovih stanica nalaze u sličnoj situaciji. Uz to, Kimmelov ugovor istječe u svibnju, a gledanost i prihodi kasnonoćne televizije su u padu.

Ipak, Kimmelova iznenadna suspenzija odjeknula je u cijeloj industriji zabave, gdje je komičar i dugogodišnji voditelj visoko cijenjen, i unutar i izvan ABC-a. Njegova emisija zapošljava između 200 i 250 ljudi. Tijekom štrajka scenarista (WGA) 2023., koji je zaustavio produkciju u Hollywoodu, Kimmel je financijski pomogao svojoj ekipi dok emisija nije bila u produkciji. Kada je početkom ove godine produkcija ponovno stala zbog požara u Los Angelesu, pozornica njegove emisije korištena je kao centar za prikupljanje i distribuciju pomoći pogođenima katastrofom.

FOTO Ludnica na Oktoberfestu! Pogledajte genijalne prizore s popularnog festivala
1/35
Ključne riječi
Jimmy Kimmel Live Sloboda govora ABC Jimmy Kimmel

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
23:20 22.09.2025.

Disney je izgubio 4 milijarde dolara zadnjih dana kad su ljudi počeli masovno otkazivati pretplate. To je razlog zašto su ga vratili. Nadam se da Kimmel nije prodao dušu i da će i dalje ismijavati Trumpa kao do sada.

NO
NoHo
23:04 22.09.2025.

Nije to bio pritisak javnosti, nego hollywoodske snobovske elite bez ikakvih moralnih vrijecdnosti. Kimmel je gadljivo velicao ubojstvo nevinog mladog covjeka i oca dvoje male djece samo zato sto ne pripada u njegov tor. Kirk je s postovanjem razgovarao sao sa svima, jer je vjerovao da je to put u bolje drustvo, i slijedili su ga milijuni mladih. Pucanj u njega je pucanj u slobodu govora.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još