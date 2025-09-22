Emisija Jimmyja Kimmela vraća se na program ABC-a: Disney popustio pod pritiskom zvijezda i javnosti

"Prošle srijede donijeli smo odluku da obustavimo produkciju emisije kako bismo izbjegli dodatno rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju", rekao je glasnogovornik Walt Disney Companyja, vlasnika ABC-a, u izjavi za CNN. "Odluku smo donijeli jer smo smatrali da su neki komentari bili nepravovremeni i stoga neosjetljivi. Posljednjih smo dana vodili promišljene razgovore s Jimmyjem i nakon tih razgovora donijeli smo odluku da se emisija vrati u utorak".

"Jimmy Kimmel Live!" je prošlog tjedna naglo i na neodređeno vrijeme skinut s programa nakon što su predsjednik Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr i mreže pridruženih stanica zaprijetile ABC-u zbog komentara koje je Kimmel iznio u monologu o reakciji MAGA pokreta na atentat na Charlieja Kirka. Potez je izazvao nacionalnu raspravu o uplitanju vlade i slobodi govora između pristaša administracije predsjednika Donalda Trumpa i Kimmela, koji godinama međusobno iznose oštre kritike. Organizirani su i prosvjedi protiv Disneya ispred ureda tvrtke u New Yorku i Burbanku u Kaliforniji, kao i ispred kazališta u Hollywoodu gdje se snima Kimmelova emisija, piše CNN.

U ponedjeljak je više od 400 umjetnika, među njima Tom Hanks, Meryl Streep i Jennifer Aniston, potpisalo otvoreno pismo, koje je organizirao ACLU, u znak podrške Kimmelu. Medijski analitičari prate kako se Disneyjev izvršni direktor Bob Iger i supredsjednica Disney Entertainmenta Dana Walden snalaze između sukobljenih pritisaka. Disney treba odobrenje vlade za poslove koji su u tijeku, poput dogovora ESPN-a i NFL-a, dok se mnogi partneri njihovih stanica nalaze u sličnoj situaciji. Uz to, Kimmelov ugovor istječe u svibnju, a gledanost i prihodi kasnonoćne televizije su u padu.

Ipak, Kimmelova iznenadna suspenzija odjeknula je u cijeloj industriji zabave, gdje je komičar i dugogodišnji voditelj visoko cijenjen, i unutar i izvan ABC-a. Njegova emisija zapošljava između 200 i 250 ljudi. Tijekom štrajka scenarista (WGA) 2023., koji je zaustavio produkciju u Hollywoodu, Kimmel je financijski pomogao svojoj ekipi dok emisija nije bila u produkciji. Kada je početkom ove godine produkcija ponovno stala zbog požara u Los Angelesu, pozornica njegove emisije korištena je kao centar za prikupljanje i distribuciju pomoći pogođenima katastrofom.