Elon Musk: Nikola Tesla rođen je u Hrvatskoj, ali su mu roditelji bili Srbi

U raspravu oko podrijetla slavnog znanstvenika Nikole Tesle uključio se i Elon Musk, vlasnik Tesla automobila.

- Nikola Tesla rođen je u Hrvatskoj, ali su mu roditelji Srbi! - komentirao je na Twitteru Elon Musk članak u kojem piše da su Tesla automobili od lipnja postali najprodavaniji električni auti na hrvatskom tržištu.

Nikola Tesla was born in Croatia (to Serbian parents)!