Kako je Rimac stvarao svoje carstvo: Svaki dan radio je do 22.00, Tesla mu je i dalje inspiracija

Nitko niti sanjati prije deset godina nije mogao ne da će u nekadašnjem Citroënovu salonu u Svetoj Nedjelji biti sjedište Bugattija nego da će tamo i dalje biti tvrtka lokalnog klinca s hipsterskom bradom koji se palio na električne aute. Malo je bilo onih koji su vjerovali u struju na kotačima uopće, i dalje je to u to doba bila egzotika. Concept_One Mate Rimca realno je smatran kratkoročnom atrakcijom kojoj će se mediji vraćati periodično, najčešće u doba kiselih krastavaca. Malo je toga bilo u Ljubljanskoj 7 svetonedeljske industrijske zone što bi impresioniralo do te mjere da se povjeruje kako je onamo usmjeren pogled – pogled u budućnost. Osim gotovo opipljive volje i ambicije samog Mate.

VW Grupa svoju je skupu igračku ‘dala’ Rimcu da je elektrificira Udruživanjem Rimac Automobila i Bugatti Automobilesa stvara se ‘joint venture’ Bugatti Rimac u kojoj će većinski udio imati novoformirana Rimac grupa koju će (in) direktno kontrolirati Porsche s 58,2% vlasništva, dok će Mate Rimac ostati na čelnoj poziciji, ali s ukupno gledano manjinskim paketom od 20,4% dionica, iako su nam iz Rimca odgovorili da se vlasništva na raznim razinama Grupacije ne zbrajaju. Transakciju ne prati ‘cash flow’, što je izjavom Financial Timesu potvrdio Oliver Blume, CEO Porsche AG, već se radi o zamjeni vlasničkih udjela što reflektira posljedično preslagivanje strukture tvrtke iz Sv. Nedelje. Njome Rimčev startup facto prestaje biti startup i dodatno se integrira unutar kišobrana VW grupacije. No, senzacija je već činjenica da je VW Grupa, uz Toyotu najveći proizvođač automobila na svijetu, prepustila startup tvrtki iz Hrvatske jedan od najpoznatijih brendova u autoindustriji, koji doduše proizvodi vrlo skupe automobile u malim serijama, i da će sjedište tvrtke biti u Zagrebu. VW grupa je 1998. kupila Bugatti i spasila ga od bankrota. Godinama je VW grupi bio “skupa igračka” s upitnim rezultatima i neki su dioničari zazivali prodaju. Sad su, izgleda, našli kompromisno rješenje. Spajanjem s Rimcem nastavit će se proizvoditi samo model Chiron (početna cijena 2,5 milijuna eura). Problem je što ga pogoni 16-cilindrični 8-litreni benzinski motor s 1500 KS, koji jako zagađuje, a cilj je približiti se nultoj emisiji CO2 električnim pogonima. Upravo je zato Rimac zanimljiv jer je razvio sportski potpuno električni automobil Neveru s 1914 KS i za druge proizvođače izrađuje sofisticirane tehnologije za električna vozila. Bugatti – Rimac imat će oko 430 zaposlenika, od toga 300 u sjedištu u Zagrebu. (A. Blašković/PD, M. Milčić)