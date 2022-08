Elite žele kaos, dok narod želi red i povratak u normalnost

Čudan je postao ovaj naš svijet. Ne po tome što se nešto čudno događa. To svi znamo, a svakojakih je čuda na svijetu oduvijek i bilo. Čudan je po tome što se ništa ne događa. A trebalo bi. Svjedoci smo kako smo u zadnjih par godina prekršili sva pravila koja su se činila nepromjenjivima i postojanima, okrenuli smo čitav svijet tumbe, a evo, baš ništa se ne događa. Ili bar to tako samo nama izgleda?



Prekršili smo sva pravila po kojima je dotad funkcionirao svijet, a umjesto ozbiljnih konzekvenci zbog kršenja pravila, kao da su sama pravila stavljena izvan snage. Ono što se do prije par godina smatralo nedopustivim, postalo je pravilo. Stvari koje su se do jučer smatrale nemogućim, postale su naše novo normalno. Netko bi mogao pomisliti kako živimo u svijetu u kojem je anarhija postala jedini zakon. To da više ništa nema logike možda je najočitije ako pogledamo ekonomiju.