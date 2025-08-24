Naši Portali
POGOĐENA PRIJESTOLNICA

Izrael napao glavni grad Jemena: Vojska otkrila što su bile mete

Doris Kujek/Hina
24.08.2025.
u 16:41

Napadi su uslijedili dva dana nakon što su hutisti ispalili balistički projektil prema Izraelu, prvi takve vrste lansiran iz Jemena.

Jemenska prijestolnica Sana pogođena je u izraelskim napadima u nedjelju, objavila je televizijska postaja al-Masirah pod kontrolom hutista, dva dana nakon što su hutisti ispalili raketu prema Izraelu. Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmjereni na područja blizu predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana. Izraelska vojska je potvrdila napad te navela da su mete u Sani uključivale vojni kompleks u kojem se nalazi predsjednička palača, dvije elektrane i skladište goriva.

Hutisti su rekli u petak da su ispalili balistički projektil prema Izraelu. Dužnosnik izraelskih zračnih snaga rekao je u nedjelju da je projektil najvjerojatnije nosio nekoliko podstreljiva "namijenjenih detonaciji pri udaru". "Prvi put je ovakva vrsta rakete lansirana iz Jemena", rekao je dužnosnik.

Nakon što je u listopadu 2023. počeo izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne skupine Hamas, hutisti, povezani s Iranom, počeli su napadati plovila u Crvenom moru u onome što opisuju kao činove solidarnosti s Palestincima. Često su ispaljivali projektile prema Izraelu, od kojih je većina presretnuta. Izrael je odgovorio napadima na područja pod kontrolom hutista, uključujući ključnu luku Hodeidah.
Avatar southman
southman
16:56 24.08.2025.

Ne diraj lava dok miruje.

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
16:49 24.08.2025.

Sad će ljevičari opet o genocidu bla bla

Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
16:47 24.08.2025.

Te hutiste bi trebalo zajedničkim snagama zbrisati. Svačiji brodovi i trgovina su ugroženi.

