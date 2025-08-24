Vodeći izraelski oporbeni političar predložio formiranje privremene vlade jedinstva

Vodeći izraelski oporbeni političar Benny Gantz u subotu je predložio formiranje privremene vlade jedinstva koja bi omogućila Izraelu postizanje sporazuma o prekidu vatre radi oslobađanja talaca koji su još uvijek zatočeni u Pojasu Gaze. Bivši ministar obrane Gantz napustio je vladu premijera Benjamina Netanyahua 2024. zbog neslaganja u nizu pitanja.

Sada je pozvao ostale oporbene zastupnike da zajednički uđu u šestomjesečnu "vladu za spas talaca“, nakon što su krajnje desni članovi vladajuće koalicije navodno zaprijetili rušenjem koalicije ako Netanyahu pristane na dogovor s palestinskom ekstremističkom skupinom Hamas. "Ako Netanyahu ne pristane, tada ćemo znati da smo učinili sve što smo mogli“, rekao je Gantz na konferenciji za novinare.

Promatrači ipak smatraju malo vjerojatnim da će Netanyahu prihvatiti prijedlog, usprkos nepotvrđenim medijskim izvještajima prema kojima je krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich navodno rekao obiteljima talaca da će napustiti koaliciju ako premijer prihvati dogovor o prekidu vatre. Netanyahu ovisi o podršci krajnje desnih partnera poput Smotricha.

Gantz je izjavio da bi vlada jedinstva trebala započeti svoj rad postizanjem dogovora kojim bi se kući vratilo svih 50 talaca koji su još u Gazi, od kojih se vjeruje da je 20 živih. Potom bi, dodao je, uslijedili novi izbori iduće godine. "Životi naših talaca su u opasnosti, vrijeme im istječe“, naglasio je Gantz.

Referirajući se na videosnimke izgladnjelih talaca, prisjetio se sudbine svoje majke Malke, koja je preživjela Holokaust i bila zatočenica u koncentracijskom logoru. "Moja majka me naučila da je život nešto sveto“, rekao je Gantz, dodavši da vjeruje kako se Izrael nalazi na važnom raskrižju.