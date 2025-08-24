Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
RADI DOGOVORA O TAOCIMA

Vodeći izraelski oporbeni političar predložio formiranje privremene vlade jedinstva

An Israeli armoured personnel carrier (APC) manoeuvres on the Israeli side of the border with Gaza
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Tomislav Kardum/Hina
24.08.2025.
u 03:00

Gantz je izjavio da bi vlada jedinstva trebala započeti svoj rad postizanjem dogovora kojim bi se kući vratilo svih 50 talaca koji su još u Gazi, od kojih se vjeruje da je 20 živih

Vodeći izraelski oporbeni političar Benny Gantz u subotu je predložio formiranje privremene vlade jedinstva koja bi omogućila Izraelu postizanje sporazuma o prekidu vatre radi oslobađanja talaca koji su još uvijek zatočeni u Pojasu Gaze. Bivši ministar obrane Gantz napustio je vladu premijera Benjamina Netanyahua 2024. zbog neslaganja u nizu pitanja.

Sada je pozvao ostale oporbene zastupnike da zajednički uđu u šestomjesečnu "vladu za spas talaca“, nakon što su krajnje desni članovi vladajuće koalicije navodno zaprijetili rušenjem koalicije ako Netanyahu pristane na dogovor s palestinskom ekstremističkom skupinom Hamas. "Ako Netanyahu ne pristane, tada ćemo znati da smo učinili sve što smo mogli“, rekao je Gantz na konferenciji za novinare.

Promatrači ipak smatraju malo vjerojatnim da će Netanyahu prihvatiti prijedlog, usprkos nepotvrđenim medijskim izvještajima prema kojima je krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich navodno rekao obiteljima talaca da će napustiti koaliciju ako premijer prihvati dogovor o prekidu vatre. Netanyahu ovisi o podršci krajnje desnih partnera poput Smotricha.

Gantz je izjavio da bi vlada jedinstva trebala započeti svoj rad postizanjem dogovora kojim bi se kući vratilo svih 50 talaca koji su još u Gazi, od kojih se vjeruje da je 20 živih. Potom bi, dodao je, uslijedili novi izbori iduće godine. "Životi naših talaca su u opasnosti, vrijeme im istječe“, naglasio je Gantz.

Referirajući se na videosnimke izgladnjelih talaca, prisjetio se sudbine svoje majke Malke, koja je preživjela Holokaust i bila zatočenica u koncentracijskom logoru. "Moja majka me naučila da je život nešto sveto“, rekao je Gantz, dodavši da vjeruje kako se Izrael nalazi na važnom raskrižju.
Ključne riječi
Benjamin Netanyahu Izrael Benny Gantz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još