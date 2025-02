VIDEO Eksplozije u Izraelu: Sumnja na teroristički napad, bombe bile tempirane za jutarnju gužvu?

Izraelska policija istražuje izvješća o eksplozijama u nekoliko autobusa u Bat Yamu, gradu južno od Tel Aviva. Incident je opisan kao "sumnja na teroristički napad", a policija je priopćila da su "snažne snage raspoređene na mjestu događaja i u potrazi za osumnjičenima", prenosi BBC. Prema riječima policije, uređaji u još dva autobusa nisu uspjeli eksplodirati.

Two explosions were reported in Bat Yam, south of Tel Aviv. The explosions reportedly occurred on two buses. Nobody was inside the vehicles at the time. Terrorism is suspected. pic.twitter.com/doRwo2hymN