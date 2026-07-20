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URUŠILA SE FONTANA

Tragedija tijekom proslave pobjede: Dječak (13) poginuo u Španjolskoj

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Fans gather in Madrid
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
20.07.2026.
u 06:16

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorieta del Árbol Gordo, gornji dio konstrukcije se urušio i pao

Dječak u dobi od 13 godina poginuo je tijekom proslave pobjede Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 kilometara sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, izvijestila je javna televizija RTVE.

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorieta del Árbol Gordo, gornji dio konstrukcije se urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra. Hitna služba je u 00:33 sati zaprimila nekoliko poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane, pri čemu je više ljudi ozlijeđeno. Dvije osobe bile su zbrinute u zdravstvenom centru u Ciudad Rodrigu, među njima i maloljetnik koji je ondje preminuo. Aktivirana je skupina za psihološku intervenciju u slučajevima katastrofa i izvanrednih situacija kako bi pružila pomoć obitelji stradalog. Gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.

Španjolska je u nedjelju navečer pobijedila s 1-0 Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva igranom u američkom New Jerseyu. Navijači diljem Španjolske izašli su na ulice i trgove kako bi proslavili pobjedu. Na fotografiji koju je objavila RTVE na svom internetskom portalu vidi se fontana u Ciudad Rodrigu ispunjena navijačima. Neki od njih popeli su se na njen gornji dio i mahali španjolskim zastavama.
FOTO Na finale SP-a je stigla svjetska krema, od Donalda Trumpa do Davora Šukera
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Fans gather in Madrid
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Ključne riječi
preminuo dječak Španjolska

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