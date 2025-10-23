Naši Portali
DIVERZIJA U UKRAJINI

Eksplozija u Lugansku. Muškarcu otkinuta noga nakon što je udario Bluetooth zvučnik

Autor
Danijel Prerad
23.10.2025.
u 11:42

Osim muškarca kojem je otkinuta noga, teže je ozlijedena i jedna prolaznica

Stanovnik Luganska, na okupiranom području Ukrajine, u kritičnom je stanju nakon što je nogom udario ostavljeni Bluetooth zvučnik iz kojeg je svirala pjesma ukrajinske rock grupe "Okean Elzy". Naime, zvučnik je bio improvizirana eksplozivna naprava, a prilikom eksplozije muškarcu je otkinuta noga, pišu ruski telegram kanali.

Prema podacima telegram kanala Mash, netko je ostavio zvučnik na ulici Černomorskoj u Lugansku. Iz njega je svirala pjesma ukrajinske grupe "Okean Elzy", a jedan od prolaznika je, očito iznerviran pjesmom, odlučio udariti zvučnik koji je pri tome eksplodirao. Muškarcu je eksplozija otkinula nogu, prvu pomoć su mu pružili prolaznici, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Osim muškarca kojem je otkinuta noga, teže je ozlijedena i jedna prolaznica. Ovo je samo jedna u nizu gotovo svakodnevnih diverzija koje se događaju na okupiranom području Ukrajine.

diverzija Rusija eksplozija Ukrajina

HO
homofobic
12:04 23.10.2025.

Pa sta sto mu je eksplozija otrgnula nogu! U bolnici su mu ruSSki kirurzi sigurno vec zalijepili novu bolju i ljepsu nogu! Ako je nova noga previse bolja od stare taj ce mladic ici okolo trazeci eksplozivne zvucnike i udarati u njih ocekujuci da mu i drugu nogu zamjene novom, boljom i ljepsom!

