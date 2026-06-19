Izbornik Kanade komentirao najpotresniju scenu SP-a: 'Svi smo čuli kako se kost slomila'

Kanadski izbornik Jesse Marsch je nakon pobjede od 6-0 protiv Katra izjavio da su njegovi igrači pokazali talent i pobjednički mentalitet.

"Željeli smo igrati nogomet koji će podići navijače na noge. Željeli smo pokazati talent i mentalitet koji imamo. Bit će 40 milijuna Kanađana koji će tvrditi da su danas bili na stadionu, ali ovih 55.000 su imali sreću da zaista budu ovdje i da prisustvuju ovakvoj utakmici", rekao je Marsch poslije utakmice drugog kola skupine B.

Golove za domaćina zabili su Kyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan Saliba (64), uz autogol Mohamada Al Mannaija (76). Katrani su dvoboj završili s devet igrača - u 33. minuti je isključen Homam Al Amin, a u 51. minuti zbog neopreznog starta na Ismaelu Koneu, kome je slomljena noga, i Assim Madibo.

"Dogodilo se to pred nama i svi smo čuli kako se kost slomila", rekao je Marsch, izražavajući zabrinutost zbog slomljene lijeve noge ."Nisam još razgovarao s Ismaelom, ali on je u bolnici. Bit će pripremljen za operaciju. Otići ću ga vidjeti nakon ove konferencije za novinare. Vidjet ćemo što ćemo točno odlučiti učiniti za njega“, dodao je izbornik.

Kanada je zahvaljujući ovoj pobjedi preuzela prvo mjesto u Grupi B s četiri boda i gol-razlikom 7-1, Švicarska koja je svladala BiH je druga s istim učinkom, ali slabijom gol-razlikom 5-2, dok trećeplasirana Bosna i Hercegovina i Katar imaju po jedan bod.

Izbornik Katara Julen Lopetegui nije se ispričao nakon visokog poraza njegove momčadi u Vancouveru.

Nakon što su osvojili svoj prvi bod na Svjetskom prvenstvu u remiju 1-1 sa Švicarskom u prvoj utakmici, Katarci su zaostajali dva gola unutar prvih pola sata u Vancouveru.

Agresija i nepažnja doveli su do toga da je Katar dobio dva crvena kartona, jedan zbog prekršaja Homema Ahmeda, a drugi zbog starta Assima Madiba na Koneu koji je vjerojatno slomio nogu.

"Imam dvije mogućnosti", rekao je Lopetegui na konferenciji za novinare. "Jedna je da počnem ovdje pričati o sucu ili o stvarima koje su se dogodile, ili se mogu usredotočiti na jedinu stvar koja je pod mojom kontrolom, a to je da oporavim svoje igrače, da im kažem da su uložili veliki napor, unatoč svim okolnostima, i da budu u mogućnosti da se na najbolji mogući način suoče s posljednjom utakmicom u skupini."

Lopetegui je rekao da iza Madibovog starta na Koneu nije bilo zle namjere te da kanadskom veznjaku želi sve najbolje u oporavku, dodajući da se mora usredotočiti na njihovu posljednju utakmicu u skupini protiv Bosne i Hercegovine.

"Kad smo remizirali protiv Švicarske, nisam bio izvan sebe, bio sam uravnotežen. I danas također moram analizirati utakmicu kako bih donio prave odluke za sljedeću utakmicu, kako bih što prije mogao oporaviti igrače“, kazao je 56-godišnji Španjolac.

"Danas smo ovdje, težak dan, puno patimo, ali smo ovdje. Dan prije protiv Švicarske smo stvarali povijest, a sada imamo još jedno finale pred sobom u kojem smo, unatoč današnjem danu, izborili pravo da igramo ovu utakmicu", kazao je Lopetegui misleći na zadnju utakmicu u skupini protiv BiH 24. lipnja.

U posljednjem kolu skupine B 24. lipnja Kanada u Vancouveru igra protiv Švicarske, a Katar u Seattleu igra protiv BIH.