Eksplodirao transformator u rudniku ugljena u Turskoj: Najmanje 49 rudara zarobljeno pod zemljom

Najmanje 49 radnika ostalo je zarobljeno nakon što je danas u poslijepodnevnim satima došlo do eksplozije u rudniku u turskoj provinciji Bartin, javlja Reuters.

- Trenutno se nalaze 44 osobe 300 metara ispod ulaza u rudnik i pet ljudi 350 metara ispod - potvrdio je guverner Nurtac Arslan.

BREAKING: #BNNTurkey Reports.



Nearly 50 people were trapped after an explosion inside a coal mine in northern Turkey on Friday. The cause of the blast in the Black Sea coastal province of Bartin was not immediately known. #Turkey #CoalMineExplosion pic.twitter.com/bSZD5giOnG