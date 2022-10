Postoji više teorija o napadu na Kerčki most: Sumnja se na ukrajinsku tajnu opremu, a ne bombu u kamionu

Postoji mnogo teorija što je uzrokovalo eksploziju na Kerčkom mostu u subotu, no niti jedna od njih još nije potvrđena. Rusija je brzo rekla da se radi o bombi u kamionu, a ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za "teroristički čin".

Na snimci sigurnosnih kamera objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kamion, navodno iz ruskog grada Krasnodara, kako se kreće prema zapadu preko mosta u trenutku eksplozije. Ruski dužnosnici imenovali su 25-godišnjeg muškarca Samira Yusubova kao vlasnika kamiona, a rekli su da je vozač bio njegov stariji rođak Makhir Yusubov. Ipak, prema snimci se čini kako kamion nije imao nikakve veze s eksplozijom, navodi BBC.

- U svoje sam vrijeme vidio dosta velikih improviziranih eksplozivnih naprava koje se nose na vozilima. Ovo ne izgleda tako - rekao je bivši stručnjak britanske vojske za eksplozive.

