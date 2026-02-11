Američki olimpijci ustali protiv Trumpa: 'Teško je predstavljati SAD u ovom trenutku'

Brojni američki sportaši koji se natječu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini stali su u obranu svog kolege Huntera Hessa, koji se natječe u slobodnom skijanju, nakon što ga je predsjednik Donald Trump napao putem društvenih mreža i nazvao "pravim gubitnikom" zbog njegove izjave kako u ovom trenutku nije jednostavno predstavljati SAD s obzirom na političku situaciju u zemlji.

Američki reprezentativci na ZOI u Italiji smatraju kako je Hess neopravdano napadnut s obzirom da svatko ima pravo na izražavanje vlastitog mišljenja.

"Vjerujem kako živim u zemlji u kojoj ljudi mogu izraziti svoje mišljenje bez posljedica. Očito to nije slučaj... barem kada je predsjednik u pitanju. To je vrlo razočaravajuće za vidjeti, ali nadam se kako se takvo ponašanje neće nastaviti", kazao je osvajač srebrne medalje u sprintu u skijaškom trčanju Ben Ogden.

"Mislim kako je prilično djetinjasto napadati nekoga zbog izražavanja vlastitog mišljenja", kazao je drugi američki reprezentativac u skijaškom trčanju Zak Ketterson.

"Teško je natjecati se u američkom dresu kada se ne slažete sa svime što se događa. Neke stvari koje se događaju u SAD-u su grube i nehumane. Mnogi od nas osjećaju se slično, volimo svoju zemlju i ideale na kojima je utemeljena, a sada postoje brojni interni sukobi. Teško je predstavljati SAD u ovom trenutku", dodala je još jedna reprezentativka u skijaškom trčanju Lauren Jortberg.

Osobito oštar bio je reprezentativac u curlingu Rich Ruohonen, koji je inače odvjetnik u saveznoj državi Minnesoti.

"Imamo Ustav koji svima jamči slobodu govora. Ono što se događa u Minnesoti je pogrešno. Nema nijansi sive, sve je jasno. Mi volimo svoju zemlju, predstavljamo SAD, igramo za sebe, za svoje obitelji i prijatelje koji su mnogo toga žrtvovali kako bismo bili ovdje", izjavio je Ruohonen.