Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE IM SJELO

Američki olimpijci ustali protiv Trumpa: 'Teško je predstavljati SAD u ovom trenutku'

U.S. President Donald Trump arrives at the White House in Washington
Foto: Annabelle Gordon/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
11.02.2026.
u 14:02

Američki reprezentativci na ZOI u Italiji smatraju kako je Hess neopravdano napadnut s obzirom da svatko ima pravo na izražavanje vlastitog mišljenja.

Brojni američki sportaši koji se natječu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini stali su u obranu svog kolege Huntera Hessa, koji se natječe u slobodnom skijanju, nakon što ga je predsjednik Donald Trump napao putem društvenih mreža i nazvao "pravim gubitnikom" zbog njegove izjave kako u ovom trenutku nije jednostavno predstavljati SAD s obzirom na političku situaciju u zemlji.

Američki reprezentativci na ZOI u Italiji smatraju kako je Hess neopravdano napadnut s obzirom da svatko ima pravo na izražavanje vlastitog mišljenja.

"Vjerujem kako živim u zemlji u kojoj ljudi mogu izraziti svoje mišljenje bez posljedica. Očito to nije slučaj... barem kada je predsjednik u pitanju. To je vrlo razočaravajuće za vidjeti, ali nadam se kako se takvo ponašanje neće nastaviti", kazao je osvajač srebrne medalje u sprintu u skijaškom trčanju Ben Ogden.

"Mislim kako je prilično djetinjasto napadati nekoga zbog izražavanja vlastitog mišljenja", kazao je drugi američki reprezentativac u skijaškom trčanju Zak Ketterson.

"Teško je natjecati se u američkom dresu kada se ne slažete sa svime što se događa. Neke stvari koje se događaju u SAD-u su grube i nehumane. Mnogi od nas osjećaju se slično, volimo svoju zemlju i ideale na kojima je utemeljena, a sada postoje brojni interni sukobi. Teško je predstavljati SAD u ovom trenutku", dodala je još jedna reprezentativka u skijaškom trčanju Lauren Jortberg.

Osobito oštar bio je reprezentativac u curlingu Rich Ruohonen, koji je inače odvjetnik u saveznoj državi Minnesoti.

"Imamo Ustav koji svima jamči slobodu govora. Ono što se događa u Minnesoti je pogrešno. Nema nijansi sive, sve je jasno. Mi volimo svoju zemlju, predstavljamo SAD, igramo za sebe, za svoje obitelji i prijatelje koji su mnogo toga žrtvovali kako bismo bili ovdje", izjavio je Ruohonen.
Ključne riječi
ZOI 2026. Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!