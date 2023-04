Egzorcizam nije predstava. Vrag opsjednutog uvijek napušta uz urlik

Kad se rugamo vragu i govorimo da ne postoji, tad je on najsretniji – govorio je otac Gabriele Amorth (1925. – 2016.), glavni egzorcist Vatikana. Istina je, u Vatikanu postoji radno mjesto koje se zove glavni egzorcist, a spomenuti svećenik vodio je taj ured 36 godina te je bio uključen u desetke tisuća slučajeva egzorcizma. Bio je teolog, odvjetnik, novinar, partizan u Drugom svjetskom ratu, prilično kontroverzna osoba. Bio je i čest gost medija, zbog sklonosti povezivanja popularnih fenomena i povijesnih ličnosti s djelovanjem Nečastivog. Tvrdio je tako da je Adolfa Hitlera i Josifa Visarionoviča Staljina zaposjeo vrag, a roditeljima je sugerirao da svojoj djeci zabrane čitanje romana o malom čarobnjaku Harryju Potteru jer se u njima radi lažna razlika između bijele i crne magije – a svaka je magija zapravo đavolje djelo. Mladima je znao poručiti da su se već dragovoljno predali u ruke Sotoni, govoreći da "više od Crkve vole diskoteke, Marilyna Mansona više nego Krista, umjesto na euharistijsko slavlje, idu na crne mise, susrete s vračevima i dozivanje pokojnika". Bilo je samo pitanje vremena kada će otac Gabriele, iznimno intrigantan lik, završiti na filmskom platnu što se naposljetku i dogodilo. U domaćim kinima upravo je zaigrao film "Papin egzorcist" ("The Pope's Exorcist") u režiji Juliusa Averyja, naslovnu ulogu odigrao je oskarovac Russell Crowe, a ekranizaciju Amorthova života prati i izlazak knjige "Ispovijesti vatikanskog egzorcista" u izdanju Verbuma, u kojoj službeni egzorcist papine rimske biskupije iznosi potresnu viziju svojih svakodnevnih borbi s đavlom, ali i mnogobrojne savjete za pobjedu nad Zlim. Tvrdio je da je jedanput molio egzorcizam nad čovjekom koji je levitirao te da demoni uvijek napuštaju tijelo opsjednutog uz veliki urlik. Kao uspomenu na svoj dosadašnji rad čuvao je predmete koje su opsjednuti tijekom egzorcizma navodno povraćali, poput velike šalice pune čavala. Neki egzorcizmi trajali su svega nekoliko minuta, drugi nekoliko sati, no neovisno o trajanju, uvijek se osjećao iscrpljenim, ali odustajanje za njega nije bila opcija. Još od 1991. predsjedao je Međunarodnom udrugom egzorcista, koju je Vatikan priznao tek prije deset godina, stvorenu kako bi revitalizirala praksu egzorcizma u Crkvi, pružila potporu egzorcistima za razmjenu perspektiva i ideja i obučila novu generaciju stručnjaka. Njegovi osnivači doživjeli su vremensko razdoblje kada su egzorcizmi naglo padali, pa čak i bili rijetki. U nekim zemljama postoji više sluha za svećenike egzorciste i pojave opsjednutosti, u nekima se oni broje ne prste jedne ruke ili ih nema, ukazivali su godinama. Amorthova udruga vjeruje u povećanu prisutnost đavla u našem društvu i nedostatak Katoličke crkve da se nosi s tim napadima. Sličan proces prolazila je, i još uvijek prolazi, Katolička crkva u Hrvatskoj.