Dvostruki program oduševio Bečane: Prvo 'Baby Lasagna-Mačke i spačke', pa potom splitska Klapa 'Šufit'

O dvostrukom kazališno-glazbenom programu u organizaciji Kulturno sportskog društva (KSD) "Zagreb" u Beču, održanom prošle nedjelje u kultnom bečkom kazalištu “Akzent”, još uvijek se naveliko priča. Ovo je već drugi dvostruki kulturno-zabavni program koji je ove godine KSD Zagreb, preciznije rečeno predsjednik Papić vrlo uspješno organizira na izvandomovinskoj kulturnoj sceni u Beču. Potvrda tome je oduševljene bečkih i ostalih Hrvata i svih ostalih koji dolaze na te priredbe. Ali i njihovih austrijskih prijatelja koje su poveli sa sobom.



Svoj osvrt na dvostruki prošlonedjeljni program dao nam je i organizator Blaško Papić. – U nedjelju poslijepodne prvo je vrlo uspješno izvedena predstava za djecu "Baby Lasagna - Mačke i spačke". Glumački trio Petit Teatra iz Zagreba, svojim grimasama, dialogom, glazbom, pjesmom i plesom oduševili su razdragane i rasplesane bečke mališane. U veseloj i šarolikoj publici, u krilima roditelja, baka i djedova predstavu su pažljivo pratila i dvogodišnja djeca. ( kraj mene je sjedila moja dugogodišnja asistentica Katarina Matić i njezina dvogodišnja Ema). Kraj ove lijepe priče gromogasno je nagrađen pljeskom oduševljene publike. Poslije predstave uslijedilo je i obavezno fotografiranje sa zagrebačkim macama (mačkama) i pitanja kada će biti sljedeća predstava – rekao je Papić dodavši:

“Rekao sam im da pripremam dolazak kultne predstave "Mačak u čizmama". Nažalost, Akzent nije bio popunjen kao na ranijim predstavama "Crvenkapica" 1.12.2024. i "Pepeljuga", 29.03.2025. godine. Iako smo za ovu, kao i za ranije održane predstave, nudili upola jeftinije ulaznice za organizirani dolazak članova naših udruga, dječjih vrtića i škola. Na našu velikodušnu ponudu nažalost nije se odazvala nijedna hrvatska udruga u Beču i šire. Stoga smo posebno zahvalni profesorici Đurđici Vučković, nastavnici u Hrvatskoj dječjoj školi Anno 93 u Beču, koja je i na ovu predstavu dovela 45-ero djece, te gospođi Jadranki Gros, i njezinoj skupini mališana”.

Papić je naglasio kako je “neopisivo zadovoljstvo bilo gledati razigranu i oduševljenu djecu”. Uz opasku, kako se za “njihov osmijeh i aplauz mora i vrijedi raditi”! Također je napomenuo kako su gosti iz Zagreba, četvero članova glumačke skupine Petit Teatra iz Zagreba, bili “oduševljeni ljubaznošću tehničkog osoblja, organizacijom, ali i prijemom te specijalitetima na upriličenom im ručku”.

Drugi kulturni događaj, na koji je došla brojna publika, bio je koncert popularne hrvatske Klape “Šufit” iz Splita, koji je održan također u kazalištu “Akzent” istoga dana, navečer. “I tako je u odaje Theatra Akzent na velika vrata ponovno ušla pjesmom opjevana Dalmacija. Divnim melodijama koje su impresivno izveli slavuji Klape Šufit iz Splita. Dva su se sata nizale tradicionalne pjesme i ostale melodije, jedna ljepša od druge, koja je raspjevana i oduševljena publika pjevala zajedno s Klapom”, ispričao je Papić.

Poslije vrlo uspješnog koncerta, uslijedilo je zajedničko slikanje s publikom i dijeljenje autograma. Ono što svakako također treba spomenuti je i spremnost naših ljudi u Beču da se vide s glazbenicima i ugoste ih. To potvrđuje i Tomislav Šarić, današnji vlasnik bečkog Cafea Anzengruber, koja vodi tal lokal. Međutim, to nije bilo sve, glazbenog druženja s članovima Klape “Šufit”, bilo je i u restoranu “Utopia” u bečkom Theatru Akzent.

U svakom slučaju, potvrda dojmljive aktivnosti KSD “Zagreb” u Beču su sedam, ove godine organiziranih manifestacija u austrijskom glavnom gradu. Riječ je o tri kazališne predstave za odrasle, i dva dvostruka programa: 29.03.2025. "Pepeljuga" i koncert "Đani Stipaničev & Klapa More" iz Šibenika i prošle nedjelje (16.11.2025.) "Baby Lasagna - Mačke i spačke" i koncert "Klape Šufit" iz Splita. Međutim, Blaško Papić, iz vlastitog iskustva tvrdi kako je “sve teže organizirati hrvatske kulturne događaje u Beču”.