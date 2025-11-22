Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Svi pohrilili na balet

FOTO Pogledajte tko je sve bio na premijeri Orašara u HNK Zagreb

Zagreb: Poznati na premijeri baleta Orašar u HNK
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/9
VL
Autor
vecernji.hr
22.11.2025.
u 09:30

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u petak je premijerno predstavilo novu produkciju baleta Orašar. Ova kultna verzija Rudolfa Nurejeva, jedna je od najznačajnijih i tehnički najzahtjevnijih interpretacija ovoga djela, koja se izvodi na pozornicama poput pariške opere i milanske Scale, a temelji se na koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova, uz bezvremensku glazbu Petra Iljiča Čajkovskog

Najizvođeniji klasični balet na svijetu ujedno je i simbol blagdanske čarolije, djetinjstva i mašte. Priča o djevojčici Klari i drvenom lutku koji oživljava te je vodi u svijet snova i pustolovina, temelji se na pripovijesti E.T. A. Hoffmanna, a u Nurejevljevoj verziji, nastaloj prema adaptaciji Alexandra Dumasa, središte dramske radnje jest transformacija: svijet stvarnosti prelijeva se u svijet sna.

Ravnatelj Baleta HNK-a u Zagrebu Massimiliano Volpini ističe umjetničku snagu ove produkcije: Riječ je o velikoj produkciji koja uključuje mnoštvo baletnih umjetnika i iznimno visoku razinu tehničke zahtjevnosti. Naš Balet ovom izazovu pristupio je s velikom odgovornošću, ali i s entuzijazmom. Nakon 21 izvedbe Orašara, ansambl će zasigurno biti još snažniji, a publika može očekivati predstavu iznimne ljepote – produkcijski zahtjevnu, a umjetnički vrlo profinjenu, s našim baletnim ansamblom vrhunske razine.
Koreografska povijest Orašara bogata je: od praizvedbe 1892. u Marijinskome teatru, koreografije Petipae i Ivanova reinterpretirali su brojni majstori; Aleksandar Gorski, Fedor Lopuhov, Vasilij Vainonen, Jurij Grigorovič i George Balanchine. Hrvatska je publika prvi put vidjela Orašara u Zagrebu 1931. godine u koreografiji Margarite Froman, a kroz desetljeća zagrebački je Balet izvodio razne verzije. Nova Nurejevljeva interpretacija donosi povratak velikoj tradiciji i istodobno estetski i tehnički iskorak ansambla.

Očekivano, Orašar je i ove godine izazvao iznimno zanimanje publike, sve izvedbe rasprodane su u samo jednom danu, a publika će tijekom blagdanske sezone imati priliku vidjeti čak 21 izvedbu.

Kako bi Orašar bio dostupan svima, pa i onima koji nisu uspjeli doći do ulaznica, HNK u Zagrebu već treću godinu zaredom organizira i prijenos predstave uživo ispred kazališta, na velikom platnu postavljenom na Trgu Republike Hrvatske.
Tako će 23. prosinca građani moći uživo doživjeti ovu raskošnu produkciju u blagdanskom ozračju, uoči Božića.

Ključne riječi
Iva Hraste Sočo premijera HNK Zagreb Orašar

Komentara 1

Pogledaj Sve
PN
pošteni_načelnik
10:44 22.11.2025.

A uuuuuuu - Radosave !!!!!!!!!! Koje face! E sad mi je lakše!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Kazališni redatelj Saša Božić
Saša Božić ima novu predstavu

'Pitam se što se dogodilo između vremena Tita i vremena Mamića? Između političkog ideala i totalne deziluzije?'

Premijera predstave "Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“ koju Božić režira po svoje dvije kratke priče, je 25. studenog u Centru kulture Trešnjevka. Radnja prati dvije žene, majku Mariju ( njena priča događa se u Jugoslaviji 80-ih) i kćer Anu (čija priča obrađuje 90-te i 2000-te). To je ujedno i priča o trešnjevačkoj tekstilnoj tvornici Savremenoj ženi koja se ugasila 1993., kroz koju autor istražuje neutaženu želju i potragu za ljubavi - potragu za smislom, svrhom i vlastitim identitetom. Glavne uloge igraju Sara Stanić i Jelena Hadži-Manev

"A, gdje su lampice?"
"A, gdje su lampice?"

Jedni se boje tehnologije, a drugi geografije: Kazalište Trešnja donosi predblagdansku čaroliju koja spaja generacije

U predbožićno vrijeme, kada grad blješti lampicama, na pozornici se susreću Leda, Saša, Grga i Ana – školarci i umirovljenici koji će nas podsjetiti da svi ponekad znamo biti djetinjasti, ali i nevjerojatno mudri. Premijera predstave "A, gdje su lampice?" održat će se 28. studenoga 2025. u čarobnom predblagdanskom ruhu Gradskog kazališta Trešnja, a na redovnom rasporedu će biti tijekom cijelog prosinca

"Kvetch"
"Kvetch"

Za mnoge je ljude strah težak problem, a novi komad Teatra Exit posvećen je upravo onima koji se boje

Svi živimo u sjeni straha. Strah nas često tjera da se skrivamo čak i pred najbližima. Ovaj komad je posvećen onima koji se boje. U ovoj satiričnoj komediji, riječ Kvetch odnosi se na likove koji se žale na ljude koji ih okružuju i na neuroze koje ih muče. Predstava se igra u prijevodu Darije Udovičić, a glume Slavica Knežević, Erna Rudnički, Ivan Simon, Vedran Komerički i Hrvoje Barišić. Matko Raguž, osim režije, potpisuje i scenu, Marita Ćopo kostimografiju, a oblikovanje svjetla Marino Frankola

Učitaj još

Kupnja