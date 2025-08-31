Dvojica radnika teško ozlijeđena u Sisku: Metalna košara u kojoj su se nalazili pala s 12 metara

Metalna košara u kojoj su se nalazili 53-godišnjak i 43-godišnjak srušila se s visine od oko 12 metara na gradilištu u Lađarskoj ulici u Sisku, a dvojica radnika su teško ozlijeđena. Očevid su zajedno proveli policija i inspekcija rada, a nadležni još utvrđuju kako je do nesreće došlo, javljaju iz PU sisačko-moslavačke.