Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NESREĆA NA GRADILIŠTU

Dvojica radnika teško ozlijeđena u Sisku: Metalna košara u kojoj su se nalazili pala s 12 metara

Foto: jvp grada siska
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
31.08.2025.
u 10:44

Očevid su zajedno proveli policija i inspekcija rada, a nadležni još utvrđuju kako je do nesreće došlo, javljaju iz PU sisačko-moslavačke.

Metalna košara u kojoj su se nalazili 53-godišnjak i 43-godišnjak srušila se s visine od oko 12 metara na gradilištu u Lađarskoj ulici u Sisku, a dvojica radnika su teško ozlijeđena. Očevid su zajedno proveli policija i inspekcija rada, a nadležni još utvrđuju kako je do nesreće došlo, javljaju iz PU sisačko-moslavačke.
Ključne riječi
Sisak nesreća PU sisačko-moslavačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još