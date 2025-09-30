Naši Portali
PIROTEHNIKA USMRTILA ŽENU

DORH objavio detalje tragedije u Šibeniku: Pokrenuta istraga protiv dvojice muškaraca

30.09.2025.
Na svadbi se okupio velik broj ljudi, a 38-godišnji gost donio je veću količinu pirotehnike kojom se nepravilno rukovalo

Velika tragedija obilježila je vjenčanje u Šibeniku prošlog vikenda, kada je gošća izgubila život nakon nesretnog rukovanja signalnom raketom. Prema informacijama Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku, protiv dvojice muškaraca, 52-godišnjaka i 38-godišnjaka, pokrenuta je istraga zbog sumnje da su počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Na svadbi održanoj 27. rujna okupio se velik broj ljudi, a 38-godišnji gost donio je veću količinu baklji i signalnih raketa s namjerom da ih koristi tijekom slavlja.

U jednom trenutku dao je jednu raketu 52-godišnjaku, iako je znao da ovaj ne zna s njom rukovati, navodi DORH. Nedugo zatim, 52-godišnjak je raketu ipak aktivirao. Došlo je do eksplozije pri kojoj se naboj odbio od metalnog stupića i pogodio ženu u potiljak. Ozljede su bile toliko teške da je, unatoč brzoj liječničkoj intervenciji, preminula u bolnici. Ovaj šokantan događaj u Šibeniku duboko je potresao sve prisutne, a istraga protiv obojice osumnjičenih je u tijeku.

FOTO Šibenik zavijen u crno: Građani pale svijeće na mjestu gdje je stradala mlada žena
