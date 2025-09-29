Stručnjaci nakon tragedije u Šibeniku i Makarskoj: Pirotehnika koja se pojavila na svadbi je zabranjena

Na HTV-u u emisiji Otvoreno gosti su bili Mario Kurtanjek, dr. med., specijalist dječje kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb, Franjo Koletić, predstavnik Koordinacije pirotehničkih tvrtki pri HUP-u, te Nikola Turkalj, načelnik Sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite. Povod za raspravu bile su tragedije povezane s uporabom pirotehnike – u Šibeniku je na svadbi smrtno stradala žena pogođena signalnom raketom, dok je na svadbi u Makarskoj druga žena teško ozlijeđena istim pirotehničkim sredstvom.

Tema emisije bila je kako spriječiti ovakva neodgovorna ponašanja koja mogu završiti smrtnim posljedicama. Nikola Turkalj naglasio je da bi počinitelji ovih djela zasigurno htjeli vratiti vrijeme unazad i izbjeći tragedije. - Ovo Hrvatskoj treba biti opomena, na vlastitom iskustvu, da iz toga izađemo jači i snažniji. Nabavili su pirotehniku na ilegalan način. Pirotehnika koja se pojavila na svadbi je zabranjena. Za građane je dozvoljena samo F1 razreda. To su prskalice, konfeti, žabice, pirotehnika koja se može nabaviti tijekom cijele godine. Samo do 27. 12. do 1. 1. može se koristiti pirotehnika F2, F3 i to je sve, bez petardi. Pooštrili smo naš zakon tako da smo maknuli petarde kako bismo spriječili broj stradavanja, pogotovo kod maloljetnika, rekao je.

Dodao je kako se pirotehnika izvan tih datuma može koristiti samo uz odobrenje MUP-a i uz angažman ovlaštenih tvrtki. -Građani ako žele imati vatromet, moraju od njih tražiti uslugu, a mi i MUP svaki taj zahtjev koji je točno određen lokacijom, datumom i vremenom provjeravamo i rješenjem odobravamo ili zabranjujemo, dodao je.

Naglasio je i kako bi sve bilo u redu kada bi se ljudi pridržavali zakonskih propisa. - Naš narod mora biti svjestan da bakljada nije dio svečanosti i proslava. To jedino mogu raditi ovlaštene tvrtke kojima smo dali odobrenje, rekao je.

Franjo Koletić osvrnuo se na tragedije koje su potresle javnost. - To je bez presedana. Raketa koja je namijenjena za spašavanje ljudskih života na moru ubila je ovu mladu osobu. Problem je isključivo u neodgovornosti pojedinaca. Ne može policija biti na svakom izlasku mladenaca iz crkve, ne može policija biti na svakoj svadbi, naravno tamo gdje se okuplja veći broj ljudi, tamo je policija i tamo su zaštitari, ali to vam je uvijek odluka nekakvog pojedinca, hoće li posegnuti za takvim sredstvom ili neće, rekao je.

Koletić smatra da je ključ u edukaciji. - Vjerujem da gospodin koji je ovo napravio nije ni znao kakvo ubilačko sredstvo ima u rukama. To je raketa koja strahovitom brzinom izleti iz tog svog kućišta, ide 300 metara u zrak, gore se otvori padobran i onda ona svijetli dok god pada kako bi upozorila u principu da je neki brod ili nekakvo plovilo na moru u opasnosti, objasnio je Koletić.

Istaknuo je kako hrvatski zakon nije loš, nego ga se treba dosljedno primjenjivati. - Zakon je dobar, treba ga samo provoditi i tu su se napravili već nekakvi koraci. Ima tu još nekih korekcija možda koje se eventualno mogu napraviti. Upravo ta vatrometna pirotehnika je donesena i stavljena u promet 1993. godine zbog toga da ne bi ljudi primjenjivali ova ubilačka sredstva. Znači, da ne bi koristili i oružje, dodao je.