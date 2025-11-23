Ovo Europljani žele promijeniti: Procurili detalji njihovog 'protuplana' za kraj rata

Pregovori u Ženevi traju, te su ih obilježile brojne napetosti, poglavito objava Donalda Trumpa na njegovoj mreži Truth Social gdje proziva EU i ukrajinsko vodstvo. Američki predsjednik također je poslao svoje najbolje pregovarače uključujući Daniela Driscolla kako bi "urazumio" Ukrajince i pokazao im da ovaj rat mogu završiti samo ako slijede američke prijedloge. Europski čelnici su kategorički "odbili" ili izrazili brigu zbog nekoliko točaka američkog plana, te su zbog toga poslali svoj plan da bude protuteža američkom, prenosi britanski The Telegraph . Brojni europski čelnici već su dali svoje mišljenje na američki prijedlog, uključujući Ursulu von der Leyen koja je već odbila nekoliko točaka, uključujući onu koja se tiče limitiranja ukrajinskih oružanih snaga.

Usporedba Trumpovog i europskog mirovnog plana

Trumpov plan – sažetak 28 točaka

Potvrđuje se suverenitet Ukrajine.

Uspostavlja se sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i Europe.

Rusija se obvezuje da neće napadati susjedne zemlje, a NATO da se neće dalje širiti.

Predviđa se dijalog između Rusije i NATO-a uz posredovanje SAD-a.

Ukrajina dobiva sigurnosna jamstva Sjedinjenih Država.

Maksimalna veličina ukrajinske vojske ograničava se na 600.000 pripadnika.

Ukrajina mora ustavno odustati od članstva u NATO-u.

NATO se obvezuje da neće raspoređivati trupe na teritoriju Ukrajine.

Europske borbene letjelice bile bi stacionirane u Poljskoj, umjesto u Ukrajini.

Sigurnosna jamstva Ukrajini dolaze uz stroge uvjete i mogućnost opoziva.

Ukrajina može pristupiti Europskoj uniji.

Predviđa se opsežan program obnove ukrajinske infrastrukture i gospodarstva.

Postupno vraćanje Rusije u globalnu ekonomiju uz popuštanje sankcija.

Korištenje zamrznutih ruskih sredstava za obnovu Ukrajine, uz posebne financijske aranžmane SAD-a i Rusije.

Osnivanje zajedničkog američko-ruskog tijela koje nadzire sigurnosne odredbe.

Rusija se trajno obvezuje na politiku nenapadanja.

Produženje međunarodnih ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

Ukrajina potvrđuje svoj status nenuklearne države.

Nuklearna elektrana Zaporižja stavlja se pod međunarodni nadzor, a proizvodnja energije dijeli se između Ukrajine i Rusije.

U Ukrajini i Rusiji uvode se obrazovni programi za toleranciju i zaštitu manjina.

Teritorijalna rješenja: priznanje ruskog nadzora nad Krimom, Luhanskom i Donjeckom; zamrzavanje linija bojišta u Hersonu i Zaporižju; uspostava demilitariziranih zona.

Zabranjeno je bilo kakvo nasilno mijenjanje dogovorenih granica.

Omogućuje se ukrajinski pristup rijeci Dnjepar i plovidba prema Crnom moru.

Uspostavlja se humanitarni mehanizam za razmjenu zarobljenika i povratak deportirane djece.

Ukrajina održava izbore sto dana nakon sklapanja sporazuma.

Predviđa se amnestija za sve uključene strane.

Sporazum postaje pravno obvezujući i nadzire ga međunarodno tijelo.

Trenutan prekid vatre uz povlačenje snaga na dogovorene položaje.

Europski plan – glavne značajke

Ukrajina nije prisiljena na neutralnost i može primati vojne snage partnerskih država.

Nema ograničenja na veličinu ukrajinske vojske.

Uspostavlja se trenutan, bezuvjetni prekid vatre pod nadzorom SAD-a i europskih država.

Sigurnosna jamstva Ukrajini postaju pravno obvezujuća i dugoročna.

Sankcije Rusiji ukidaju se postupno, ali se automatski vraćaju u slučaju kršenja sporazuma.

Obnova Ukrajine financira se i iz ruskih zamrznutih sredstava, koja ostaju blokirana sve dok Rusija ne nadoknadi ratnu štetu.

Ukrajini se jamči slobodan prolaz rijekom Dnjiprom.

Ukrajina preuzima punu kontrolu nad Nuklearnom elektranom Zaporižja i nad branom Kahovka.