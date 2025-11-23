'Ne slažem se da je ovo Putinov rat, ovo je ruski rat protiv Ukrajine'

Novinari Kyiv Independenta identificirali su dvojicu ruskih vojnika koji su bili umiješani u silovanje dviju žena tijekom okupacije Kijevske i Hersonske oblasti u ožujku 2022., dakle odmah na samom početku ruske agresije na Ukrajinu. Upravo ta otkrića bila su temelj za dokumentarni film Kyiv Independenta "Vratio se", autorice Olesije Bide, o ruskim seksualnim zločinima u okupiranim dijelovima Ukrajine. Film je dobio brojna priznanja, a na njemu je radila i istraživačka novinarka Jevgenija Motorevska, s kojom sam ovaj tjedan napravio intervju u Kišinjevu u Moldaviji, gdje je naša ukrajinska kolegica bila među dobitnicima SEEMO nagrada za istraživačko novinarstvo.
Naravno da jw to rat Rùsije protiv Ukrajine, to je država koja od kad postoji osvaja tuđe prostore a kao i Srbi primjenjuje gdje je i jedan Srbin to je Srbija. Što god su u povijesti osvojili smatraju svojim i to se neće promijeniti dok se ne uništi ta tvorevina zla.