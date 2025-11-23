Naši Portali
NOVINARKA KYIV INDEPENDENTA

'Ne slažem se da je ovo Putinov rat, ovo je ruski rat protiv Ukrajine'

Autor
Hrvoje Zovko
23.11.2025.
u 17:29

Reporter Nedjelje u Kišinjevu razgovarao je s novinarkom Kyiv Independenta Jevgenijom Motorevskom, jednom od autorica filma o seksualnim zločinima ruskih vojnika. Često imamo rasprave s ruskom oporbom, čija je glavna poruka da je ovo Putinov rat i da su jadni ruski vojnici prisiljeni boriti se. No to nije istina. Znam stotine slučajeva u kojima su ti "jadni" vojnici ubijali, silovali i pljačkali Ukrajince

Novinari Kyiv Independenta identificirali su dvojicu ruskih vojnika koji su bili umiješani u silovanje dviju žena tijekom okupacije Kijevske i Hersonske oblasti u ožujku 2022., dakle odmah na samom početku ruske agresije na Ukrajinu. Upravo ta otkrića bila su temelj za dokumentarni film Kyiv Independenta "Vratio se", autorice Olesije Bide, o ruskim seksualnim zločinima u okupiranim dijelovima Ukrajine. Film je dobio brojna priznanja, a na njemu je radila i istraživačka novinarka Jevgenija Motorevska, s kojom sam ovaj tjedan napravio intervju u Kišinjevu u Moldaviji, gdje je naša ukrajinska kolegica bila među dobitnicima SEEMO nagrada za istraživačko novinarstvo.

Ukrajina rat u Ukrajini

DP
Dpejakovic2
17:46 23.11.2025.

Naravno da jw to rat Rùsije protiv Ukrajine, to je država koja od kad postoji osvaja tuđe prostore a kao i Srbi primjenjuje gdje je i jedan Srbin to je Srbija. Što god su u povijesti osvojili smatraju svojim i to se neće promijeniti dok se ne uništi ta tvorevina zla.

LU
Lukeruk
18:00 23.11.2025.

Tak i tu pokušavaju svakak izvrdat, kao miloševićev režim je napal i slično, nije nego srbi i njihova komunistička armija

XM
Xman
17:51 23.11.2025.

Nisu samo Rusi pocinili zlocine ,pocinile su ih obe strane.

