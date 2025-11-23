'Ne slažem se da je ovo Putinov rat, ovo je ruski rat protiv Ukrajine'

Novinari Kyiv Independenta identificirali su dvojicu ruskih vojnika koji su bili umiješani u silovanje dviju žena tijekom okupacije Kijevske i Hersonske oblasti u ožujku 2022., dakle odmah na samom početku ruske agresije na Ukrajinu. Upravo ta otkrića bila su temelj za dokumentarni film Kyiv Independenta "Vratio se", autorice Olesije Bide, o ruskim seksualnim zločinima u okupiranim dijelovima Ukrajine. Film je dobio brojna priznanja, a na njemu je radila i istraživačka novinarka Jevgenija Motorevska, s kojom sam ovaj tjedan napravio intervju u Kišinjevu u Moldaviji, gdje je naša ukrajinska kolegica bila među dobitnicima SEEMO nagrada za istraživačko novinarstvo.