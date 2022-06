VIDEO Ušao u gay klub, izvadio pištolj i ubio dvoje ljudi. Objavljena snimka napada

Dvije osobe ubijene su u pucnjavi u noćnom klubu u norveškoj prijestolnici Oslu, objavila je policija u subotu rano ujutro.

Policija je tvitala da je ozlijeđeno više osoba, a osumnjičeni je priveden nedugo nakon pucnjave u blizini mjesta događaja.

Sve indicije upućuju na to da je počinitelj djelovao sam, rekao je kasnije policijski glasnogovornik Tore Barstad, a prenosi NRK. Tri osobe su teško ozlijeđene, a 19 ih je dobilo liječničku pomoć.

Une #fusillade a éclaté à l'intérieur d'un club LGBT nommé le « London Pub » situé dans le centre-ville de #Oslo. La police indique qu'un bilan provisoire fait état de 2 personnes tuées et plusieurs autres blessées grièvement. L'incident a été classé PLIVO pic.twitter.com/5NNWq6wJJ3 — François Greuez (@FrancoisGrz) June 25, 2022

NRK je objavio da postoje najmanje tri mjesta zločina. Nije bilo informacija o potencijalnom motivu, ali incident prvotno nije klasificiran kao teroristički. Ipak, policija se kasnije oglasila i priopćila da pucnjavu tretira kao teroristički čin. Policija nije dala podatke o dobi ili identitetu uhićenog osumnjičenika.

Foto: NTB/REUTERS Security forces stand at the site where several people were injured during a shooting outside the London pub in central Oslo, Norway June 25, 2022. Javad Parsa/NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. PICTURE PIXELATED AT SOURCE Photo: NTB/REUTERS

Osumnjičeni nije davao izjave. Policija je pretražila njegov stan, a zaplijenjena su dva komada vatrenog oružja korištena u napadu, javlja NRK pozivajući se na Barstada.

Novinar koji je svjedočio napadu rekao je da je vidio muškarca koji je došao na mjesto događaja s torbom, izvadio pištolj i počeo pucati. Drugi svjedok iz noćnog kluba naveo je da je izbila panika

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting #Oslo pic.twitter.com/kK5GLMNCFt — Hidden In Plain Sight (@evokb7) June 25, 2022

Napad se dogodio u noćnom klubu London Pub, gay klubu u popularnoj ulici u Oslu, objavio je list Aftenposten. Policiji su pomogli civil da uhiti osumnjičenog, izvještavaju novine pozivajući se na policiju. Policija istražuje hoće li incident imati utjecaja na povorku ponosa u Oslu koja bi se trebala održati u subotu.

#Breaking Several shots were fired outside the London pub in central Oslo. At least two people have been shot and killed. „I saw a man come to the place with a bag, he picked up a weapon and started firing“ said a witness. #oslo #skyting #massshooting #osloshooting #BreakingNews pic.twitter.com/jXgCfqkxDD — 247TV (@247TV3) June 25, 2022

- Napadač je točno ciljao u svoje mete, rekla je druga svjedokinja koja je također svjedočila užasu.

Inače, Oslo u subotu ima godišnju Pride paradu.