Policija se oglasila o pucnjavi u noćnom klubu u Oslu: 'Ovo tretiramo kao teroristički čin'

Dvije osobe su ubijene, a 21 ozlijeđena u pucnjavi u noćnom klubu i obližnjim ulicama u središtu norveške prijestolnice Osla, priopćila je policija. Pucnjava se istražuje kao teroristički čin, javlja BBC.

Osumnjičeni je priveden nedugo nakon pucnjave u blizini mjesta događaja. Sve indicije upućuju na to da je počinitelj djelovao sam, rekao je kasnije policijski glasnogovornik Tore Barstad, a prenosi NRK.

NRK je objavio da postoje najmanje tri mjesta zločina. Policija nije dala podatke o dobi ili identitetu uhićenog osumnjičenika.

#Breaking Several shots were fired outside the London pub in central Oslo. At least two people have been shot and killed. „I saw a man come to the place with a bag, he picked up a weapon and started firing“ said a witness. #oslo #skyting #massshooting #osloshooting #BreakingNews pic.twitter.com/jXgCfqkxDD — 247TV (@247TV3) June 25, 2022

Osumnjičeni nije davao izjave. Policija je pretražila njegov stan, a zaplijenjena su dva komada vatrenog oružja korištena u napadu, javlja NRK pozivajući se na Barstada.

Novinar koji je svjedočio napadu rekao je da je vidio muškarca koji je došao na mjesto događaja s torbom, izvadio pištolj i počeo pucati. Drugi svjedok iz noćnog kluba naveo je da je izbila panika. Napad se dogodio u noćnom klubu London Pub, gay klubu u popularnoj ulici u Oslu, objavio je list Aftenposten.

Policiji su pomogli civili da uhiti osumnjičenog, izvještavaju novine pozivajući se na policiju. Policija istražuje hoće li incident imati utjecaja na povorku ponosa u Oslu koja bi se trebala održati u subotu.

Foto: NTB/REUTERS

Norveški premijer Jonas Gahr Stoere nazvao je to "strašnim i duboko šokantnim napadom na nevine ljude". Jedan svjedok u London Pubu rekao je za NRK da ga je pogodilo leteće staklo.