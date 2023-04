Đuro Horvat: Hrvatska ima čast što ima Đuru Horvata i naše tehnologije. To ćemo i dokazati

Međimurski poduzetnik i vlasnik tvrte Tehnix Đuro Horvat ovog je utorka uhićen u sklopu istrage EU tužitelja zbog malverzacija u izgradnji sortirnice u Mihačevoj Dragi. Dan nakon je i pušten na slobodu te za njega nije ni zatražen istražni zatvor na temelju njegovih godina i zdravlja. Ostalih četvero uhićenih u istražnom je zatvoru, a direktorica Čistoće Jasna Kukuljan podnijela je i ostavku.

Horvat je nakon izlaska iz pritvora ponovio još jednom kako kriv nije, a za RTL je ispričao što se sve događalo u posljednja dva dana te kako se osjeća.

>> VIDEO Tko je Đuro Horvat? Europski tužitelji ga sumnjiče zbog malverzacija

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je doista stravično za ljude koji se zaista ne osjećaju krivim, niti doista jesu krivi. Mi smo krivo optuženi, mi smo optuženi da smo lobirali, a zapravo mi smo promovirali naš patent. Patent koji je moje vlasništvo i kompanije Tehnix. To niti oni koji su potraživali, ni koju su jučer razgovarali s javnošću ne znaju. Molio bih da se to objavi. Patent me štiti i za njega smo dobili priznanje od Bruxellesa, Europske unije. Dobili smo stotinu svjetskih nagrada i to je moj izum kojeg nema nigdje u svijetu. To je jedinstvena tehnologija koju ima Tehnix. Nama je bio cilj da educiramo investitora koji je dužan koristiti najbolju tehnologiju i u tome smo uspjeli - ispričao je.

U vrijeme kada je došlo do pretresa njegove tvrtke bio je na bolovanju, tvrdi Horvat, dodajući kako ima problema s nogom. - To je bilo rano ujutro, za mene bilo stravično, šokantno, ja nikad nisam to doživio, nikad nisam bio na sudu. Samo sam bio hvaljen da radim dobre stvari - dodao je. - Naša tehnologija reciklira otpad u vrijednosti do 95 posto što nema nigdje u svijetu i Hrvatska ima čast što ima Đuru Horvata i naše tehnologije i mislim da ćemo to dokazati pred javnošću - zaključio je Horvat.