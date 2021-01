Dumbović: Vraćam državi 30 milijuna kuna; Žinić i Aladrović odgovorili

Ministar rada Josip Aladrović poručio je u subotu kako država koristi sve raspoložive resurse da sanira štetu, a referirajući se na istupe petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića nezadovoljnog raspodjelom državnog novca nakon potresa rekao je kako treba "smanjiti tenzije" .

"Vlada je u roku od dva dana donijela odluku o dodjeli 100 milijuna Sisačko-moslavačkoj županiji, logičko da se taj novac dodijeli županiji koja ta sredstva kasnije raspoređuje prema gradovima i općinama. Petrinja je dobila najviše, 30 milijuna kuna. Ne bih ulazio u motive. Ovaj potez smatram da nije nužan u ovome trenutku, pokušao bih smanjiti tenzije i prestati od ovoga raditi bilo kakav javni diskurs", rekao je Aladrović u Lekeniku gdje obilazi potresom pogođena područja.

Dumbović je, naime, najavio je da će državi vratiti 30 milijuna kuna pomoći jer se ne gleda u ljude i štetu već u političku pripadnost.

"Od prvog dana činimo sve da zbrinemo korisnike, pomognemo ljudima na terenu i da nađemo adekvatne mjere. Dom za starije i nemoćne u Petrinji bit će privremeno onesposobljen, ista situacija je sa domom u Glini", naglasio je Aladrović.

Na pitanje je li Hrvatska mogla biti spremnija u pomoći stradalima s obzirom na prethodna iskustva, ministar Aladrović kaže kako je to jako teško predvidjeti.

"Je li netko mogao predvidjeti ovakav scenarij, sigurno nije. Najbitnije je u ovim trenucima da maksimalne raspoložive snage koje imamo da su na terenu, da sve materijalne resurse koje imamo da su na terenu. Ministar Radman od prvog sata komunicira sa svim predstavnicima zemalja iz našeg okruženja, dobivamo pomoć sa svih strana. Siguran sam da ćemo u sljedećih nekoliko dana sanirati sve kratkoročne posljedice", smatra Aladrović.

Nije se složio s tvrdnjama novinara da na terenu vlada kaos među žurnim službama, dodavši da država koristi sve raspoložive resurse koje u ovome trenutku ima da sanira štetu.

Siguran sam da kaosa nema

"Što se tiče reda ili kaosa, vidjet ćemo, poprilično sam siguran da kaosa nema, da red vlada na terenu. Pojavljuju li se sporadični slučajevi da netko nije primio pomoć kakvu je očekivao, sigurno ima i toga, ali onda moramo prijaviti takve slučajeve, reagiramo prema službama i da pomoć dođe", istaknuo je ministar.

Dodao je kako ne može steći dojam da je bilo što u kaosu, naglasivši da su svi ministri cijelo vrijeme u kontaktu, a on osobno s ministrom unutarnjih poslova i branitelja, Davorom Božinovićem i Tomom Medvedom. Na tvrdnje novinara da bitne informacije i pomoć ne dospijevaju do stradalih, ministar je istaknuo da je u ovome trenutku jako teško pustiti informaciju do 170 ili 180 tisuća građana uz postojeću infrastrukturu.

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić izvijestio je kako je podneseno 8750 zahtjeva za procjenu štete od potresa, a da su inženjeri i statičari obišli 1150 objekata.

"Stanje na terenu je potpuno pod kontrolom. Zdravstvena situacija je potpuno pod kontrolom", kazao je Žinić.

Na pitanje novinara kako komentira izjavu gradonačelnika Dumbovića, Žinić kaže kako smatra da je njegova izjava neozbiljna.

"Rekao bih da je to neozbiljno. Moram zahvaliti Vladi, premijeru i svim ministrima koji su svi isti dan ili drugi dan bili na terenu, Vlada je odmah reagirala, i donijela odluku od dodjeli 100 milijuna kuna za Sisačko-moslavačku županiju", odgovorio je Žinić.

Dodao je kako je 30 milijuna kuna za Petrinju čak 50 posto više sredstava od godišnjeg proračuna Grada Petrinje.

"Mislim da ovo nije korektno od gradonačelnika, to je najmanje što mogu reći", naglasio je Žinić.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako su odmah od Bruxellesa zatražili aktivaciju Europskog mehanizma civilne zaštite na koji se u roku 24 sata javilo više od polovice članica Unije.

Dumbović: Vraćam državi 30 milijuna kuna pomoći

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović najavio je da će državi vratiti 30 milijuna kuna pomoći jer se ne gleda u ljude i štetu već u političku pripadnost, piše u subotu Jutarnji list.

"Prespavao sam i prelomio. Neću uzeti 30 milijuna kuna koje je župan Ivo Žinić, od ukupno 100 milijuna za područja pogođena potresom, dodijelio Petrinji. Ako Vlada želi pomoći Petrinjcima, neka nam izravno pošalje pomoć i to na temelju stručne procjene", ogorčeno je rekao gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović koji smatra da kriterij pri raspodjeli novca nije bila razina štete od potresa i broj ljudi koje treba zbrinuti, nego politička pripadnost, navodi dnevnik.

"U gradu nema niti jedne institucije koja je čitava. Ostali smo bez struje, vode, trese se, cigle padaju. Najviše se bojim da još netko od ljudi ne strada. Dvadeset je godina trebalo da obnovimo grad, a sada moramo srušiti dvije škole, katastar, sud, bivšu poštu, cijeli centar...", govorio je Dumbović s kojim je Jutarnji list razgovaro neposredno nakon jučerašnjeg drugog jačeg potresa.

"Na svakom koraku se osjeća politička snaga i mišić. Pomoć se dijeli kome treba i ne treba. Petrinja ima 24.000 stanovnika, a Glina nema više od 2000, a s okolnim selima 9000. Ako od 100 milijuna kuna Petrinji daš 30 milijuna, a Glini 25 milijuna, onda mi netko treba objasniti po kojem se to ključu dijeli ako nije po političkom. Ljudi me zovu. Obitelj Grubić ima četvero djece, blizance i djecu staru tri i četiri godine. Traže me kontejner jer nemaju gdje spavati, a nemam ga. Borim se da negdje smjestim novorođenu bebu", nastavio je Dumbović kojega je posebno pogodilo, kaže, što ga župan Žinić optužuje da je u kampanji.

Nezadovoljna je i gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Kaže da je u četvrtak na sastanku s ministrima Darkom Horvatom i Zdravkom Marićem pitala zašto je sve koncentrirano na Županiju koja ne funkcionira najbolje jer do Siska dolazi malo informacija i pomoći, donosi Jutarnji list.