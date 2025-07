Đulić i Bončina Franjković niječu krivnju, USKOK nije tražio istražni zatvor

Tresla se brda rodio se miš, no taj je miš pretvorio se u ono što je sam USKOK nazvao "proširenjem istrage pokrenute zbog sumnje na malverzacije vezane za plaćanje usluga zaštite Hipodroma Zagreb". Jer istraga u aferi Hipodrom, koja je zbog sumnji u izvlačenje oko dva milijuna eura iz Hipodroma koncem travnja pokrenuta protiv Koste Kostanjevića te oca i sina Slavka i Domagoja Galića, sada je proširena i na Gorana Đulića, predsjednika Upravnog vijeća ustanove za Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba (USO), i Jagodu Bončinu Franjković, v.d. ravnateljicu USO-a, koja je na toj dužnosti naslijedila Kostanjevića, nakon što je on uhićen koncem travnja.

Nakon što su u utorak uhićeni, pretražene su im kuće, stanovi i vozila te su dovedeni na ispitivanje u USKOK, nakon čega su pušteni su da se brane sa slobode. Jer USKOK je priopćio da nisu tražili određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove. USKOK Đulića i Bončinu Franjković sumnjiči za trgovanje utjecajem i pokušaj zloporabe položaja i ovlasti koje su počinili od 16. lipnja do 2. srpnja. Konkretnije, Đulića i Bončinu Franjković sumnjiči se su degradirali dvoje djelatnika, a sve kako bi pogodovali Kostanjeviću nakon izlaska iz Remetinca. Po navodima USKOK-a, Đulić i Kostanjević su bliski, što je, tvrdi USKOK, Đulić iskoristio da bi od Bončine Franjković zatražio da dvoje djelatnika koji su su svjedoci u istrazi protiv Kostanjevića u kojoj su ga navodno teretili, degradira i rasporedi na niže plaćena radna mjesta. Pri tome joj je kazao da iskoristiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta USO-a od 24. lipnja 2025.. Đulića se tereti i da je od Bončine Franković tražio i da Kostanjevića, bez obzira na opravdanost i stvarne poslovne potrebe USO-a, rasporedi na bolje plaćeni posao.

Nju se pak sumnjiči da je postupila po Đulićevim uputama, te da je dvojicu djelatnika rasporedila na radna mjesta s nižim koeficijentima složenosti poslova od onih koje su imali na dotadašnjim radnim mjestima. Međutim, oni su takve ugovore odbili potpisati. Bončinu Franjković se sumnjiči i da je Kostanjevića rasporedila na mjesto rukovoditelja jednog sektora pri čemu je od osobe koja je do tada obavljala taj posao zatražila da prihvati raspored na niže radno mjesto. No to nije realizirano je jer USKOK zatražio da im se dostavi dokumentacija o Kostanjevićevom radnom mjestu.

Đulić je navodno blizak Tomislavu Tomaševiću, član je Možemo, a kao i njegova suosumnjičenica je nijekao krivnju. Uhićenje njih dvoje može se shvatiti i kao svojevrsni USKOK-ov taktički pritisak na Kostanjevića, koji niječe krivnju, no u pravosudnim kuloarima se propitkuje je li USKOK svojim postupcima zašao na teritorij radnog prava s obzirom na inkriminacije koje stavlja na teret Đuliću i Bončini Franjković. Po neslužbenim informacijama, njih dvoje tvrde da sistematizacija radnih mjesta u USO-u, nije povezana s Kostanjevićem jer je bila planirana i prije njegovog uhićenja.