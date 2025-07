Korupcija ne pripada ekskluzivno ljevici ili desnici, imidž Možemo! ovisi o reakciji

– Priopćenje USKOK-a je dosta šturo. Ako su ove neslužbene informacije točne, da ih se optužuje za degradiranje dvoje zaposlenika kao odmazdu za svjedočenje protiv bivšeg ravnatelja, meni te optužbe doista zvuče nevjerojatno. Ne znam koji bi bio njihov motiv – rekao je jučer zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući uhićenja Gorana Đulića, predsjednika Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) i v. d. ravnateljice Jagode Bončina Franjković u akciji policije i USKOK-a u aferi Hipodrom.

Vratili ga na posao

To je prvi slučaj uhićenja nekog člana platforme Možemo. Dodao je, govoreći o kontekstu, da su imenovanja dio šire sistematizacije u USO-u započete nekoliko mjeseci prije istrage i krajem travnja sklopljen je kolektivni ugovor na temelju kojeg su stotine zaposlenika dobile nove ugovore. Brine ga, rekao je, daljnje funkcioniranje USO-a s 400 zaposlenika jer je nakon ravnatelja Koste Kostanjevića u vrlo kratkom vremenu sada uhićena i v. d. ravnateljica.

– Zanima me glavna istraga koja je vezana uz optužbe USKOK-a da je na Hipodromu bilo manje zaštitara nego što je USO platio i da je preko tvrtke Eurolex izvlačen novac. Što se događa s tom istragom? Ništa novo o tome ne izlazi već mjesecima. Lideri tvrtke Eurolex bili su pod mjerama godinu dana u vrijeme kada se tvrdi da se izvlačio novac. Sve stvari u medijima procurile su iz istraga, a zašto ovdje ništa nije iscurilo? – pitao je i naglasio da je njemu prvome u interesu da se sve istraži do kraja. – Ne bavim se sistematizacijama – rekao je Tomašević i dodao kako ne zna na kojoj je funkciji Kostanjević. – Nekakav referent – rekao je.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da ova nova uhićenja nisu nešto što bi ozbiljno narušilo imidž bilo koje stranke, no smatra da je imidž platforme Možemo narušen izostankom reakcije na stvari koje su se događale s Thompsonovim koncertom jer je imidž Možemo prije svega upravo ljevičarsko-antifašistički.

– Tu su se dobrim dijelom zavukli u mišju rupu i mislim da će to naštetiti njihovu imidžu kod onih koji su im bitni, a to je njihov glasački bazen. Ovo što se sada događa u aferi Hipodrom i dalje će moći tumačiti time da je riječ o ljudima koji su na nižoj razini gradske uprave, a s druge strane, među lijevo-liberalnom populacijom postoji opći stav da Ivan Turudić radi za HDZ i da su njegovi potezi zapravo dio političke igre – kaže za Večernji list politički analitičar Žarko Puhovski. Nova uhićenja nisu ga iznenadila jer praksa Državnog odvjetništva često ide u smjeru da se širi krug uhićenja nakon što završe ispitivanja i počnu pregovori o nagodbama, kad se pojave još neke informacije koje ni sami istražitelji prije nisu znali.

– Dakle, takve stvari se događaju. Mislim da se pretjeruje s Đulićevim značenjem u Možemo. On je blizak Tomaševićev suradnik, ali u Možemo sigurno nije jedan od nosivih ljudi. S druge strane, politička kasta u svim varijantama reagira tako da čuva svoje dokle god je to moguće, od HDZ-a do Možemo. Po mom sudu ozbiljan je prigovor, neovisno o kojoj se stranci radi, to što su bivšeg direktora vratili na posao. To mi se čini jako neodgovornom porukom – smatra Puhovski. U političkom kontekstu trebalo bi ga suspendirati do završetka preliminarne istrage. Puhovski podsjeća da su se u Možemo vrlo nespretno branili u priči oko Mile Kekina i Nikice Jelavića. Vezano uz pozdrav na Kekinovu koncertu, dilemu je li rekao "zato" ili "za dom", smatra da se time glavni državni odvjetnik ne treba baviti. – Kekin je to demantirao i idemo dalje. Ne vidim da je time puno postignuto, no očito je da je netko na drugoj strani procijenio da je Kekin, da su Kekini, slaba točka, i na tome inzistiraju – ističe Puhovski.

Analitičarka Ankica Mamić kaže da će biti zanimljivo pratiti kako će čelnici platforme Možemo oblikovati narativ nakon najnovijih događaja. – Naime, prilikom prvih uhićenja u aferi Hipodrom tvrdili su kako je sve tempirano zbog izborne kampanje i da nema elemenata kriminala, već da im se želi politički naštetiti. No s najnovijim uhićenjima, koja sada uključuju i bliske suradnike gradonačelnika, takve teze gube uporište. Dodatno, ovakav razvoj događaja neminovno utječe i na percepciju u javnosti. Onima koji nisu čvrsti, uvjereni birači platforme Možemo ova će afera poljuljati povjerenje i lako bi mogli zaključiti kako su svi oni isti. To platformi Možemo posebno šteti jer su u svojoj predizbornoj kampanji isticali poštenje kao najjači adut. Ipak, može se očekivati da će njihovi najvjerniji pristaše, kao i kod drugih stranaka, ostati uz njih bez obzira na reputaciju. Zbog svega najveću štetu trpi politika, a svaka nova afera dodatno potkopava ionako narušeno povjerenje građana – veli A. Mamić.

Rizik korupcije

Osvrćući se na to može li Možemo i dalje govoriti da su političke moralne vertikale, analitičar Davor Gjenero kaže da je svako sudjelovanje u vlasti povezano s rizikom korupcije i svatko mora biti izložen filtru, zaštiti od eventualnog sudjelovanja u koruptivnim radnjama bez obzira na to kojoj političkoj stranci pripada. – Korupcija nije nešto što ekskluzivno pripada ljevici ili desnici. Ovo se mora istražiti. Dobro je da Možemo govori o nultoj toleranciji prema korupciji, ali to onda znači da se i s njihovim članovima ili s njima povezanim ljudima mora postupati jednako kad se nađu pod istragom i sumnjom u počinjenje koruptivnih djela.